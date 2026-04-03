La Duse al Del Monaco di Treviso

Firmata da Adriano Bolognino e Rosaria di Maro per COB Compagnia Opus Ballet, si è tenuta mercoledì 1 aprile, presso al Teatro Del Monaco di Treviso, La Duse, coreografia vincitrice del premio Danza&Danza come Miglior Produzione Italiana.

La Divina è stata raccontata nella sua complessità di artista e lo spettacolo ha segnato la terza collaborazione del coreografo Bolognino con la Compagnia Opus Ballet. A partire dal testo di Mirella Schino, Eleonora Duse – Storie e immagini di una rivoluzione teatrale, il progetto si divide idealmente in due, e la divisione segue la marcia della Duse verso un’arte sempre più consapevole.

Una prima parte “squisitamente artefatta” e un’ultima Duse, ormai anziana, “tutta luce immacolata”, entrambe capaci di trascendere le influenze maschili che hanno confuso le sue tracce e di liberarla dai cliché. Si tratta in definitiva di una non-opera, di un inno alle donne.

Eleonora Duse sosteneva infatti che quelle donne, che tanto studiava per riuscire a farle comprendere meglio agli altri, quasi volesse confortarle tramite la sua arte, avessero fintio invece per confortare lei. Lei che non giudicava i suoi personaggi, ne percepiva le sofferenze e le faceva sue. Per lei “il compianto femminile è più grande e più dettagliato, è più dolce e più completo di quello che ne accordano gli uomini”.

Sul palco, diretti da Adriano Bolognino e Rosaria Di Maro, danzano Giuliana Bonaffini, Rosaria Di Maro, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Cristina Roggerini, Giovanna Santoro, Sara Schiavo, Rebeca Zucchegni. luce e spazio Gianni Staropoli. Le musiche originali sono di Giuseppe Villarosa, le scene firmate da Loris Giancola e i costumi a cura di Santi Rinciari. Lo spettacolo si inserisce nel cartellone di danza realizzato dal teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con Arteven – Circuito Teatrale Regionale.