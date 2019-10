La nuova storia d’animazione sulla famiglia del terrore più famosa e divertente inizia il giorno del matrimonio tra Morticia e Gomez Addams, una coppia piuttosto anomala tanto da non essere ben vista dagli abitanti del villaggio che li cacciano via brandendo i forconi.

La coppia decide di rifugiarsi lontano, su una nebbiosa collina del New Jersey dove poter vivere la vita allegramente triste, con colori sbiaditi, travi pericolanti, piante carnivore. Tutto sembra procedere per il meglio, gli anni passano nel gioioso tedio; ora la famiglia Addams è in procinto di ospitare un grande evento, che vedrà arrivare nel loro oscuro castello, tutti i membri della famiglia.

Tutta la famiglia è stata invitata a casa per celebrare il rito di passaggio di Pugsley della Mazurka. Ma nel villaggio sottostante, una designer e presentatrice televisiva, Margaux Needler, sta progettando grandi cambiamenti di prefabbricati, manipolando gli abitanti. Il castello fatiscente di questi Addams ostacola i suoi piani. Questa famiglia così diversa la turba, decide quindi di scatenare contro di loro, tutto il villaggio.

I registi dell’irriverentissimo Sausage Party dirigono un film d’animazione per famiglie sulla famiglia più inquietante di sempre… ma di inquietante qui c’è ben poco. Simpatico, alcune trovate, soprattutto all’inizio, sono deliziose (Morticia che si trucca con le ceneri dei defunti genitori, il palloncino di IT), ma in un’ora e mezza di racconto, si perdono in una trama molto convenzionale.

Manca la grinta, ma soprattutto manca il cuore (che hanno contraddistinto le serie TV degli anni ’60 e con le dovute distinzioni anche i due film degli anni ’90) in questo lungometraggio di animazione: lo si capisce dalla mancanza di risate.