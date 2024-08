La Fenice riparte con la Turandot e un programma straordinario: Opera e Sinfonica tra capolavori e novità

Credit Archivio Teatro la Fenice

Dopo la breve pausa estiva, il teatro veneziano si prepara a riprendere la sua attività con una serie di eventi musicali imperdibili.

L’apertura di questa nuova stagione sarà dedicata a Turandot di Giacomo Puccini, l’opera che chiuderà le celebrazioni per il centenario della scomparsa del grande compositore lucchese. Questo capolavoro verrà messo in scena con la regia di Cecilia Ligorio e la direzione di Francesco Ivan Ciampa. Il cast sarà composto da José Maria Siri, Roberto Aronica, Selene Zanetti e Michele Pertusi nei ruoli principali. Dopo la prima, prevista per venerdì 30 agosto 2024 alle ore 19.00, seguiranno quattro repliche il 3, 8, 14 e 18 settembre, sempre alle 19.00.

La programmazione proseguirà con un dittico di forte impatto emotivo, che vedrà La fabbrica illuminata di Luigi Nono affiancata a Erwartung (Attesa) di Arnold Schönberg. Questo evento sarà l’occasione per celebrare due importanti anniversari: il centocinquantesimo della nascita di Schönberg e il centenario di Nono. La regia sarà affidata a Daniele Abbado, con la regia del suono curata da Alvise Vidolin e la direzione musicale di Jérémie Rhorer. Le rappresentazioni si terranno il 13, 15, 17, 19 e 22 settembre 2024 al Teatro La Fenice.

A concludere la stagione lirica 2023-2024 sarà un nuovo allestimento de La vita è sogno di Gian Francesco Malipiero. Con la regia di Valentino Villa e la direzione musicale di Francesco Lanzillotta, l’opera vedrà sul palco Riccardo Zanellato, Leonardo Cortellazzi, Simone Alberghini e Veronica Simeoni. Le date in programma al Teatro Malibran sono il 31 ottobre, 3, 5, 7 e 10 novembre 2024.

Per quanto riguarda la Stagione Sinfonica, due appuntamenti di grande prestigio chiuderanno il cartellone. Il primo sarà diretto da Alfonso Caiani, che guiderà il Coro del Teatro La Fenice nell’esecuzione del Le Roi David di Arthur Honegger, nella versione originale del 1921. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 28 settembre alle ore 20.00 e domenica 29 settembre alle ore 17.00 al Teatro La Fenice.

Infine, il direttore Juanjo Mena condurrà l’Orchestra del Teatro La Fenice in un programma che include il Concerto per orchestra di Witold Lutoslawski e il virtuosistico Rach3, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore op. 30 di Sergej Rachmaninov, con Nicolò Cafaro al pianoforte. Le date previste sono venerdì 18 ottobre alle ore 20.00 (con trasmissione in diretta su Rai Radio3), sabato 19 ottobre alle ore 20.00 e domenica 20 ottobre alle ore 17.00, con l’ultima replica riservata agli under35 nell’ambito del progetto La Fenice è giovane.

Per maggiori informazioni e preacquisto, visitate il sito ufficiale www.teatrolafenice.it