Per mesi le incertezze dovute all’emergenza sanitaria hanno impedito una programmazione di lungo periodo, ora però la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, dopo l’incoraggiante riapertura del 26 aprile, è pronta a presentare gli eventi che caratterizzeranno i prossimi cinque mesi, dal 2 giugno al 31 ottobre 2021. Cinque produzioni liriche, sei concerti e diversi altri progetti nati da importanti collaborazioni chiuderanno la stagione 2020-2021 e l’auspicio del sovrintendente della fondazione Fortunato Ortombina è che rappresentino una definitiva ripartenza.

Duecentocinquanta, infatti, sono stati i giorni senza teatro d’opera alla Fenice, mai così tanti dalla prima guerra mondiale e dall’epidemia di spagnola. Duecentocinquanta giorni in cui le opere sinfoniche senza pubblico sono continuate, raggiungendo anche un’amplia platea grazie allo streaming, ma la lirica si è totalmente fermata. Una scelta in parte dettata da un principio di sostenibilità economica in un periodo in cui l’obiettivo è stato la salvaguardia dei posti di lavoro; in parte dalla consapevolezza che il teatro d’opera più di tutto necessiti del calore del pubblico dal vivo. Lo streaming comunque non verrà abbandonato, in quanto utile per supplire alla ridotta capacità delle sale date le norme anti-covid e per la promozione diffusa del teatro. La possibilità dello streaming rimane però limitata soltanto ad alcuni degli eventi in programma.

La programmazione lirica prevede Faust di Charles Gounod, Farnace di Antonio Vivaldi, Rinaldo di Georg Friedrich Händel, Rigoletto di Giuseppe Verdi, Engelberta di Tomaso Albinoni. Faust fu tra l’altro la stessa opera che inaugurò la ripartenza dopo la prima guerra mondiale, un parallelismo che fa riflettere.

Il programma sinfonico-concertistico prenderà avvio il 2 giugno, celebrando la Festa della Repubblica. Ad esibirsi in quell’occasione sarà il giovanissimo Elia Cecino, vincitore del prestigioso concorso pianistico nazionale Premio Venezia. Il 12 luglio, invece, avrà luogo il concerto con Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che eseguirà la Sinfonia n. 8 in do maggiore D 944 Grande di Franz Schubert. Seguiranno, poi, quattro concerti dell’Orchestra del Teatro La Fenice diretti di volta in volta da maestri diversi: Umberto Benedetti Michelangelo, Hartmut Haenchen, Mario Venzago e Jonathan Brett.

Tra le collaborazioni della fondazione vi è quella per celebrare la ricorrenza dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia e il cinquantesimo della morte del compositore Igor Stravinskij, che con la città intrecciò un profondo legame. L’evento che ne è risultato andrà in scena il 4 giugno alla Basilica di San Marco.

Per ulteriori informazioni sugli eventi in programma: www.teatrolafenice.it