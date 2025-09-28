La Festa del Cinema di Roma compie vent’anni

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025.

La Festa del Cinema si svolgerà dal 15 al 26 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Direttrice Artistica della Festa del Cinema è Paola Malanga, giornalista e critica cinematografica, tra i principali collaboratori di Paolo Mereghetti per il Dizionario dei Film. Quest’anno il Premio alla Carriera andrà a Jafar Panahi, uno dei più grandi registi del cinema iraniano e uno dei maggiori autori contemporanei, in occasione della proiezione a Roma del suo nuovo film, Un simple accident (Un semplice incidente), vincitore della Palma d’oro a Cannes.

Jafar Panahi

La vita va così di Riccardo Milani è il film d’apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma e sarà presentato fuori concorso nella sezione Grand Public, sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico. Riccardo Milani ha realizzato un racconto ironico e appassionato lungo vent’anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna, dove una comunità si troverà stretta tra il sogno del lavoro e la difesa del territorio e della sua identità.

L’attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi presiederà, invece, la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma che vede in gara ben 18 titoli, fra cui gli italiani 40 secondi di Vincenzo Alfieri, Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, Roberto Rossellini, più di una vita di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti, Italia e Sciatunostro di Leandro Picarella,

Nella sezione Freestyle, infine, troviamo una quarantina di film suddivisa nelle categorie Film, Arts e Serie.