La Festa del Cinema di Roma torna ad essere competitiva

La diciassettesima edizione della Festa si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022.La Festa del Cinema ridisegna il proprio profilo nel circuito internazionale dei festival cittadini tornando ad essere competitiva. Fra le principali novità, ci sarà infatti anche la sezione dei film in concorso intitolata Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani: i film saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti. Altre sezioni esploreranno il mondo del cinema e dell’audiovisivo: dai film per il grande pubblico alle serie tv, dai videoclip alla videoarte, dai migliori titoli presentati nei festivali internazionali ai Restauri e alle Retrospettive. La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo redcarpet, uno dei più grandi al mondo. Oltre al Concorso, il programma della Festa proporrà altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie tv ai videoclip, dai film alla videoarte; Grand

Public sarà dedicata al cinema per il grande pubblico; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Restauri e Retrospettive presenteranno capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, cheprevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema.

Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà eventi, proiezioni speciali e omaggi.

Per informazione dettagliate visitare il sito www.romacinemafest.it