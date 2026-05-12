“La Festa è Finita (Classe Moyenne)” di Antony Cordier

È periodo di vacanze. La famiglia borghesissima dei Trousselard – l’avvocato parigino Philippe (Laurent Lafitte), la moglie, attrice un tempo famosa in cerca di nuova popolarità, Laure (Elodie Bouchez), la figlia aspirante attrice Garance (Noée Abita) insieme al suo fidanzato Mehdi (Sami Outalbali), aspirante avvocato di origini algerine, convinto di poter placare tutti perché crede di appartenere sia alla classe proletaria che a quella borghese – si reca nel Sud della Francia nella sua lussuosa villa con piscina, situata in cima a una collina. Alle pendici c’è l’abitazione dei custodi, la famiglia Aziz, Nadine (Laure Calamy) e Tony (Ramzy Bedia), insieme alla loro figlia ventenne, Marylou (Mahia Zrouki), pagati in nero, disponibili H24 quando i Trousselard sono presenti. Un incidente domestico fa perdere il controllo ad Aziz mostrando l’arroganza degli uni e la combattività degli altri. Tra rivalse sempre più aggressive e “negoziati” improbabili, la situazione degenera.



Presentato in anteprima alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes 2025, scritto da Jean-Alain Laban, Steven Mitz, Diretto da Antony Cordier (Gaspard va au mariage, Happy Few, e la serie tv Irrésistible), questo lungometraggio è una spassosa satira sociale dove vengono messe a confronto due classi diverse di reddito. Brillante e crudele, La Festa è Finita mette in scena personaggi avidi e materiali in situazioni irritanti, spesso impietose, spingendoli anche in spazi assurdi, per analizzare la lotta di classe. Con un cast straordinario di attori che sa valorizzare i dialoghi, Cordier racconta con umorismo nero come gli esseri umani davanti al denaro perdano il senso del pudore.

Data di uscita: 14 maggio

Genere: Commedia

Durata: 95′

Anno: 2025

Paese: Francia, Belgio

Produzione: Cheyenne Federation

Distribuzione: No.Mad.Entertainment