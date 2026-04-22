La Giuria della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia è composta da Solange Oliveira Farkas (presidente), fondatrice e direttrice dell’associazione culturale Videobrasil; Zoe Butt, curatrice, scrittrice ed educatrice, fondatrice di “in-tangible institute” e direttrice artristica di “deCentral”, Thailandia; Elvira Dyangani Ose, curatrice e direttrice artistica della Public Art Abu Dhabi Biennial; Marta Kuzma, curatrice, teorica dell’arte contemporanea e professoressa alla Yale School of Art; Giovanna Zapperi, storica dell’arte, critica e professoressa all’Università di Ginevra.

La nomina della Giuria è stata deliberata dal Cda della Biennale di Venezia su consiglio di Koyo Kouoh, Curatrice della 61. Esposizione intitolata In Minor Keys, che si svolgerà a Venezia (Giardini e Arsenale) dal 9 maggio al 22 novembre 2026.

Solange Oliveira Farkas – presidente – è la fondatrice e direttrice artistica dell’Associação Cultural Videobrasil. Ha guidato la Biennale Videobrasil come direttrice artistica (1983–2024) ed è stata direttrice e curatrice capo del Museu de Arte Moderna da Bahia (Brasile, 2007–2010). Nel corso della sua carriera curatoriale ha preso parte a numerosi eventi internazionali, tra cui FUSO (Portogallo), Dak’Art (Senegal), il Jakarta International Video Festival (Indonesia) e la Biennale di Sharjah (EAU).

Zoe Butt è una curatrice e scrittrice che lavora con comunità artistiche criticamente impegnate, promuovendo il dialogo tra le culture del Sud Globale. Nel 2022 ha fondato “in-tangible institute”, una piattaforma curatoriale che sostiene infrastrutture artistiche locali nel Sud-est asiatico. Nel 2025 è stata nominata direttrice artistica di “deCentral”, un’impresa sociale per le arti contemporanee, la cui apertura è prevista in Thailandia nel 2027.

Elvira Dyangani Ose è direttrice artistica della seconda edizione della Public Art Abu Dhabi Biennial 2026-2027. È stata direttrice del MACBA di Barcellona dal 2021 al 2026. È stata direttrice e curatrice capo di The Showroom a Londra, curatrice dell’8. edizione della Gothenburg International Biennial for Contemporary Art, Senior Curator presso Creative Time e curatrice di arte internazionale alla Tate Modern.

Marta Kuzma è professoressa d’arte alla Yale School of Art, dove ha ricoperto il ruolo di preside (2016–2021), prima donna nominata a una posizione di leadership istituzionale nei 150 anni di storia dell’istituzione. È stata direttrice artistica e capo curatrice di Faktura 10 (Ribbon International) in Ucraina (2025), membro del team curatoriale di Documenta 13 e co-curatrice di Manifesta 5 a San Sebastian; cancelliera del Royal Institute of Art di Stoccolma, direttrice dell’Office for Contemporary Art (OCA) Norvegia e direttrice fondatrice del Soros Center for Contemporary Art a Kyiv.

Giovanna Zapperi è professoressa ordinaria di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Ginevra. Le sue ricerche vertono in particolare sulle epistemologie e le pratiche femministe nelle arti visive e sul rapporto tra il genere, il corpo e la cultura visiva nella modernità. Come storica dell’arte e critica ha pubblicato numerosi saggi in riviste e cataloghi di mostre internazionali. È autrice di L’artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp (Paris, PUF, 2012). Ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua attività di ricerca.

(Le biografie estese sono allegate)

La Giuria Internazionale assegnerà i seguenti premi ufficiali:

Leone d’oro per la miglior Partecipazione Nazionale

Leone d’oro per il miglior partecipante all’Esposizione Internazionale In Minor Keys

Leone d’argento per un promettente giovane partecipante all’Esposizione Internazionale In Minor Keys

La Giuria avrà anche la possibilità di assegnare:

un massimo di una menzione speciale alle Partecipazioni Nazionali

un massimo di due menzioni speciali ai partecipanti all’Esposizione Internazionale In Minor Keys

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Venezia sabato 9 maggio 2026.