All’indomani di durissime rivolte in cui un ragazzo è stato lasciato in fin di vita dalla polizia, assistiamo alla vita quotidiana di tre ragazzi nelle banlieue parigine: Hubert, Said e Vinz; quest’ultimo ha inoltre ritrovato la pistola d’ordinanza persa da un poliziotto durante i tumulti e che non vede l’ora di poter usare come dimostrazione di potere o di vendetta contro i poliziotti stessi. Questo è l’incipit della notevole opera prima di Mathieu Kassovitz: sebbene Il film non abbia una trama o un particolare filone narrativo, esso punta a rappresentare un realistico quadro delle realtà sociali dei bassifondi parigini nei quali gli abitanti sono completamente alienati dalla “borghesia” parigina e sono duramente repressi dalla brutalità delle forze dell’ordine che sono rappresentate come nemici del popolo anziché suoi protettori. Da ciò ne risulta una società abbandonata alla miseria e che ricorre alla violenza per combattere l’oppressione portando a null’altro che ulteriore violenza e discriminazione.

Se in una prima parte gli eventi si svolgono nella periferia della capitale, ad un certo punto i protagonisti si spostano nel cuore di Parigi, che però non è mai romanticizzata come spesso accade nei film hollywoodiani ma è rappresentata nella crudezza delle realtà che accadono lontano dai riflettori: da rapine a mano armata a torture da parte della polizia e ancora da mendicanti nei tram ad alcolisti depressi che vagano per le strade.

L’odio è la storia di una società che precipita da un palazzo di 50 piani e che mentre cade cerca di convincersi, ripetendo ad ogni piano “fin qui tutto bene” anche se finirà inevitabilmente per schiantarsi.

I fatti narrati si svolgono tutti nell’arco di 24 ore che vengono scandite di tanto in tanto da un orologio accompagnato da un ticchettio che, come una bomba ad orologeria, sembra preannunciare un disastro imminente e che tiene alta la tensione dello spettatore: infatti non si sa mai cosa aspettarsi da Kassovitz che mischia scene di scorribande tra amici a scene di inaspettata violenza come sparatorie o rapine. Questo serrato montaggio sembra quasi una roulette russa in cui non si sa se e quando succederà qualcosa. Ma è proprio negli ultimi minuti, quando il regista ci fa credere che sia tutto finito, che la tensione esplode e lo spettatore è messo di fronte all’inevitabile “impatto” dopo che il film ci ha fatto ripetere “fino a qui tutto bene”; il finale infatti disillude il pubblico, i protagonisti non sono salvi dalla realtà oppressiva e violenta che colpisce tutti, ogni giorno e a qualunque ora; anche il più riflessivo del gruppo (Hubert) finisce per abbandonarsi alla vendetta che rimane l’unica sfortunata soluzione ad un ciclo al quale non si può sfuggire.

Chiudendo con un primo piano sullo sguardo di Said, Kassovitz richiama l’inizio del film; crea una sorta di “Loop”, poiché nelle Banlieue tutto ciò che ci viene mostrato è all’ordine del giorno e chiunque può diventare vittima della violenza in qualunque momento. È una rappresentazione completamente spogliata di ogni abbellimento o artifizio, ridotta alla più cruda realtà dei fatti grazie ad un bianco e nero che caratterizza la fotografia e che ci libera da ogni possibile illusione.