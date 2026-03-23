La Hija Condor di Alvaro Olmos Torrico in Concorso Lungometraggi al FESCAAAL 2026

Dopo l’anteprima mondiale al 50° Toronto International Film Festival, La Hija Condor di Alvaro Olmos Torrico è stato presentato al 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina in Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo.

Ambientato nelle Ande boliviane, all’interno della comunità Totorani, La Hija Condor segue le vicende di Clara (Marisol Vallejos Montano), una giovane donna che vive con la madre adottiva Ana (Maria Magdalena Sanizo), la levatrice del villaggio, che le ha insegnato la tradizione dei canti in lingua Quechua che accompagnano le donne nel momento del parto. Clara è mossa da una doppia natura, da un lato il rispetto e l’amore per le tradizioni che dovrebbe portare avanti in prima persona, dall’altro una forza che la spinge a trovare la sua strada e scoprire il mondo al di fuori della comunità proprio tramite il linguaggio della musica e del canto.

Quelle al centro del film di Alvaro Olmos Torrico sono tematiche classiche, prima fra tutte quella dello scontro tra tradizione e modernità, che il regista affronta con un approccio che lascia che a parlare siano le immagini, le sensazioni, le emozioni trasmesse attraverso gli scambi tra le due attrici protagoniste.

La macchina da presa si muove tra i suggestivi paesaggi montani, i colori e le luci tenui delle case del villaggio, con una fotografia e un’attenzione al comparto sonoro che immergono nella storia raccontata. Una storia di identità, di crescita e trasformazione tanto per Clara quanto per Ana, in una sorta di viaggio di formazione e di scelte, radici e nuova consapevolezza. Dopo la proiezione al FESCAAAL 2026, La Hija Condor è disponibile in streaming su Mymovies nella selezione dedicata al Festival.