La huella. Finissage con concerto per la mostra di Eva Chiara Trevisan

Ingresso libero, per maggiori informazioni news@marinabastianellogallery.comIl finissage è anche l’ultima occasione per visitare la mostra, a cura di Marina Bastianello, costruita come un percorso espositivo immersivo che ridisegna gli spazi interni della galleria. Il visitatore si troverà catapultato in un limbo tra materiale e immateriale, tra la densità della materia e la leggerezza di ciò che non si vede, ma che solo si percepisce.