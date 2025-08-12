La magia di Abracadabra di Babilonia Teatri

È un po’ tornare bambini, fino a un certo punto, vedere Abracadabra, l’ultimo spettacolo dei Babilonia Teatri. In realtà la protagonista è la morte, o forse ancor di più la malattia. Però il gruppo veronese, che cambia sempre pelle ed è altrettanto sempre rigoroso e rispettoso della sua storia, rende protagonista del lavoro Francesco Scimemi, un vero mago di origini palermitane. È lui che consegna a tutti gli spettatori, prima dell’inizio, quattro carte, che poi diventeranno una magia a metà dell’esibizione.

Enrico Castellani e Valeria Raimondi conducono chi guarda dentro un mondo di illusioni, dove come sempre la valletta viene tagliata a metà dentro un marchingegno incomprensibile, il pubblico è sollecitato a rispondere a domande specifiche, lì per lì lasciate andare, e recuperate alla fine in una busta sigillata che campeggia sin dal principio in palcoscenico.

Ma il racconto non scivola via, non evapora, perché all’abilità del mago è contrapposta la realtà, il disastro che può provocare un abbandono non voluto, necessitato e dolorosissimo. Ed ecco i due autori/attori narrarcene con i soliti, geniali elenchi di parole la sostanza: una neoplasia che strappa inequivocabilmente l’amata all’amato, nel caso specifico proprio Scimemi.

Ci si chiede cosa possa fare il teatro, di fronte a eventi così ineluttabili, scanditi con il bollettino medico che ci viene detto in diretta. Ammantati di magia, con lo sguardo infantile che ciascuno protegge segretamente, ci si ritrova dentro una catastrofe. La morte, sembra dirci la compagnia veneta, è sempre una catastrofe. Proprio per questo, forse, è utile parlarne in scena. Anche per mescolare le carte (anche quelle metaforiche), e prendere atto di un affresco dolente e definitivo.

Lo spettacolo è magnifico, pieno di segni, indicazioni, suggerimenti che non suggeriscono niente perché non c’è proprio nulla da consigliare. Catturare con le dita delle luci che non era possibile immaginarsi spiega la differenza tra il gioco e la vita. Alcune luci si spengono per sempre, e nemmeno un mago esperto come Scimemi le può far riluccicare.

Forse è più un avvertimento che una constatazione, Abracadabra, che vede in scena, oltre ai citati, anche Emanuela Villagrossi, nei duplici panni della compagna scomparsa e dell’assistente di palcoscenico.

Dei tanti elementi simbolici – ve ne sono davvero molti, in poco più di un’ora di rappresentazione – uno forse resta indelebile nella memoria: un attaccapanni cui il mago appende il vestito rosso e sensuale dell’amore perduto: questo attaccapanni viene issato in alto in proscenio e poi via via scompare.

Come molte altre volte in passato, i Babilonia mescolano ironia e tragedia. E sempre gli funziona bene. Ma, almeno per chi scrive, resta più di tutto viva la commozione, di cui forse i prodigiosi ragazzi di Verona non sarebbero del tutto contenti. Abracadabra diventa uno specchio, il mago è bravissimo e provato allo stesso tempo, le frasi all’unisono sembrano coltelli sulla schiena. Di sicuro c’è un tempo per tutto, quindi vale proprio la pena di ridere. E poi di emozionarsi davanti a un fatto che, volenti o nolenti, di fronte o di sguincio, abbiamo vissuto tutti. Così, confondendo la magia – che consiste più che altro nel far riapparire le cose – con la vita reale si può andare avanti. Non rassicurati, perché le rassicurazioni sono impossibili. Magari più consapevoli, soprattutto del fatto che quando una luce si spegne si spengono tutte, almeno per un momento.