La Media Valtellina si promuove con una campagna che mira a valorizzare e promuovere il territorio

È pronta a partire “Scopri Tirano e i Comuni della Media Valtellina: vorrai restare per giorni”, la nuova campagna di comunicazione turistica del Consorzio Turistico Media Valtellina, volta a valorizzare la ricchezza e la varietà dell’offerta del territorio e nata per incentivare l’allungamento del soggiorno medio dei turisti.

La strategia di comunicazione si sviluppa attorno a quattro grandi aree tematiche – Natura, Cultura, Sport ed Enogastronomia – che rappresentano le anime complementari della destinazione. Il concept creativo prevede un layout visivo diviso in due metà, mettendo in dialogo le diverse esperienze per trasmettere con immediatezza la pluralità dell’offerta turistica.

La campagna si rivolge a un pubblico ampio e trasversale; il tono di voce, invece, è coinvolgente e ispirazionale, ma sempre informativo, per stimolare la curiosità e il desiderio di esplorazione.

Per supportare la diffusione del messaggio, sono stati realizzati diversi materiali volti alla valorizzazione del territorio stesso. I turisti in viaggio potranno quindi trovare flyer con una mappa delle attività suddivise per tematica e un racconto sintetico dell’offerta turistica supportati da display da banco, distribuiti presso ristoranti, negozi, attività ricettive e commerciali associate al Consorzio e totem informativi posizionati negli Infopoint. Tutti i materiali includono un QR code che rimanda al sito web, dove sarà possibile approfondire in modo interattivo e completo le esperienze proposte.

Il restyling completo del sito turistico, che avverrà nel mese di agosto, consentirà ai turisti di poter fruire di un nuovo portale con un design aggiornato, una navigazione più intuitiva e una narrazione visiva ancora più coinvolgente, per rafforzarne l’attrattività.

“Le attività a supporto della campagna promozionale sono già iniziate a giugno a Bellaria-Igea Marina in occasione della tappa inaugurale di Beach 4 EAT, il villaggio itinerante che porta sulle spiagge romagnole le eccellenze enogastronomiche e culturali del nostro territorio.” afferma Pierluigi Negri, Direttore del Consorzio Turistico Media Valtellina. “All’interno di questo contesto, il Consorzio Turistico Media Valtellina è presente con un infopoint dedicato, dove viene distribuito materiale informativo e presentato il progetto promozionale “Scopri Tirano e i comuni della Media Valtellina: vorrai restare per giorni” con l’obiettivo di intercettare un pubblico turistico che, soprattutto in estate, frequenta il mare ma spesso sceglie anche la Media Valtellina per le vacanze invernali o per soggiorni attivi all’insegna della natura, del gusto e del benessere.”

“Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico, in special modo la nostra Presidente Marcella Pini, e la Comunità Montana di Tirano per il supporto continuo” continua il Direttore Negri. “È grazie a una visione condivisa che possiamo sviluppare progetti capaci di valorizzare in modo coordinato le eccellenze dei dodici comuni della Media Valtellina, promuovendoli come un’unica, autentica esperienza.”

Con questa iniziativa, la Media Valtellina si presenta come una destinazione capace di affascinare ogni tipo di viaggiatore, grazie alla sua sorprendente varietà di esperienze. Tirano, nota per il suggestivo Trenino Rosso del Bernina che parte proprio dal cuore del paese, è solo il punto di partenza di un viaggio che attraversa borghi autentici e ricchi di storia come Grosio, Teglio, Sernio e Aprica. Il territorio, inoltre, è costellato di tesori architettonici e culturali, come il maestoso Palazzo Besta di Teglio o la raffinata villa Visconti-Venosta di Grosio, che offrono un vero e proprio tuffo nella storia valtellinese. E per le famiglie, non mancano le occasioni di divertimento immersi nella natura, tra l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino e il Baradello Wild Park, perfetti per una giornata all’aria aperta tra animali, boschi e avventura.