Con il progetto La Moda incontra l’Opera, McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave ha annunciato il rinnovo della partnership con il Teatro La Fenice di Venezia. Avviato tre anni fa, il sodalizio tra il Gruppo leader dei Designer Outlets in Europa e il Teatro veneziano continua e si rilancia con l’inaugurazione a Noventa di Piave dell’esposizione Gioachino Rossini e L’Italiana in Algeri, costumi, bozzetti e manichini, curata da Carlos Tieppo – responsabile dell’atelier dei costumi del Teatro La Fenice – visitabile fino al 31 marzo 2019.

Così giovedì 7 marzo a Noventa di Piave Designer Outlet si è ufficializzato il rinnovo della patnership alla presenza di Daniela Bricola, General Manager di Noventa Outlet, il regista de “L’Italiana in Algeri” Bepi Morassi e Carlos Tieppo che ha curato i costumi dell’Opera andata in scena in occasione del Carnevale di Venezia. Mentre il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice Fortunato Ortombina si dichiara lieto di rinnovare per un altro biennio la fruttuosa partnership che consente di potenziare l’incontro della grande musica con la moda di alta classe, per la General Manager Daniela Bricola continuare a collaborare con una delle eccellenze del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese come il Teatro la Fenice è un vero onore e un privilegio. Un sodalizio che ha assunto nel tempo sempre più un valore concreto attraverso lo sviluppo di iniziative, progetti e attività dedicate anche alle nuove generazioni, al fine di valorizzare il territorio.

Tra i progetti programmati figurano varie attività didattiche e formative dedicate ai bambini, pensate appositamente per introdurli alla musica attraverso il gioco, mentre in chiusura della rassegna “Fenice Metropolitana” (05/07), gli spazi di Noventa di Piave Designer Outlet ospiteranno il concerto dei Brassoperà in cui saranno proposte musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Amilcare Ponchielli e Ruggero Leoncavallo in un unico spettacolo gratuito e aperto a tutti.

Tra le iniziative che erano state portate avanti nel corso del triennio precedente, si annoverano l’esposizione di preziosi abiti di scena, spettacoli e concerti targati Teatro La Fenice nelle piazze dell’outlet, attività educational per i ragazzi e l’albero di Natale McArthurGlen nel foyer del teatro durante le festività.

Per maggiori informazioni: www.mcarthurglen.it/noventadipiave