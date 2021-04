“La nazione delle piante” di Stefano Mancuso

La nazione delle piante è un libro che tutti dovremmo leggere. In pochi, brevi capitoli, Stefano Mancuso immagina i principi fondamentali di una vera e propria costituzione, pensata e dettata dalle piante. Sono le piante, infatti, la popolazione più numerosa del pianeta: costituiscono l’80% della biomassa e sono anche la specie più antica. La loro saggezza e flessibilità ci viene in soccorso con alcune regole che colpiscono per semplicità, efficacia e buonsenso.

Non è un caso che l’era in cui stiamo vivendo si chiami “antropocene”: l’uomo è al centro di tutto, è il Signore della Terra. Ma perché? Da dove ci viene tale sovranità? Mancuso propone due possibilità. L’opzione demografica: dominiamo il pianeta perché siamo la specie più numerosa. Oppure l’opzione aristocratica: siamo la specie migliore.

Mentre la prima possibilità è immediatamente scartabile (l’uomo, con i suoi sette miliardi e mezzo di esemplari, rappresenta un diecimillesimo della biomassa totale), la seconda richiede una riflessione ulteriore. Che cosa significa “migliore”? Per stabilirlo dobbiamo definire innanzitutto quale sia l’obiettivo della vita sulla Terra. In una gara di velocità, il migliore è colui che impiega meno tempo a raggiungere il traguardo. In una partita di tennis, Federer sarà migliore di mia zia. Dobbiamo quindi stabilire chi sia l’essere vivente migliore, stabilendo innanzitutto un obiettivo chiaro, e l’obiettivo della vita è la sopravvivenza della specie. Darwin, come tutti sappiamo, ci insegna che l’evoluzione premia l’organismo più adatto a sopravvivere.

Chiarito l’obiettivo, non ci resta che stabilire quanto vive ogni specie sul pianeta. Stime attendibili ci dicono che la vita degli animali varia dai dieci milioni di anni degli invertebrati a un milione di anni per i mammiferi; il Ginko biloba ha oltre 250 milioni di anni. Quanto potrà perdurare l’esistenza dell’uomo sul pianeta? I pronostici sono piuttosto negativi, visto l’ingente spreco di risorse non rinnovabili. Siamo dunque certi che l’uomo possa definirsi la specie migliore?

Articolo 1 – La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente. Articolo 2 – La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono. Articolo 3 – La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. Articolo 4 – La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime generazioni. Articolo 5 – La Nazione delle Piante garantisce il diritto all’acqua, al suolo e all’atmosfera puliti. Articolo 6 – Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato. Articolo 7 – La Nazione delle Piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi senza alcuna limitazione. Articolo 8 – La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso.

Nella piramide trofica è indubbio che l’uomo si collochi in cima, tra i superpredatori. All’interno della piramide, ogni volta che l’energia viene trasferita da un livello a quello immediatamente superiore, solo il 10% di questa è utilizzata per costruire nuova energia, mentre tutto il resto si perde nei vari processi metabolici. Nella sua attività di superpredatore, l’uomo sta consumando a ritmo crescente risorse non rinnovabili e sta al contempo inquinando il pianeta con gli scarti di tale attività.

Se nella storia del pianeta, la Terra ha già affrontato cinque estinzioni di massa (cioè estinzioni che hanno eliminato il 70-75% dei viventi), oggi siamo nel bel mezzo della sesta. Ma mentre le passate estinzioni si sono svolte nell’arco di milioni di anni (l’ultima è quella in cui si estinsero i dinosauri, 66 milioni di anni fa), quella attuale sta procedendo a ritmi sorprendenti, a causa della letale influenza dell’uomo sulle altre specie e sugli ecosistemi. Per fare un esempio, le attività umane emettono circa 29 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno, mentre tutti i vulcani della Terra ne producono cento volte meno.

Un’altra riflessione importante è legata all’Earth Overshoot Day (EOD), ovvero il giorno dell’anno in cui l’uomo ha consumato l’intera produzione di risorse che l’ecosistema è stato in grado di generare per quello stesso anno, e inizia quindi a consumare risorse che non saranno più rinnovabili. È quello che viene definito “debito ecologico”. L’ultima volta in cui l’EOD ha coinciso con il 31 dicembre è stato nel 1970. Da allora il nostro debito è aumentato in maniera esponenziale. In questa riflessione si colloca il Rapporto Meadows del 1972, che colloca nel 2072 il declino definitivo della capacità industriale e della popolazione umana, che passerà brutalmente da 8 a 6 miliardi.

Non è difficile comprendere che risorse limitate non possono sostenere una crescita illimitata; è questo che dovremmo imparare dal mondo vegetale: le piante crescono finché è possibile farlo, in accordo con le risorse effettivamente disponibili. Le piante sanno convivere con la finitezza delle risorse e a modulare il proprio sviluppo: possono fermare la loro crescita, ridurre la propria taglia, assottigliarsi, ispessirsi, salire e curvare. Questa straordinaria capacità è definita “plasticità fenotipica” e segue un modello di crescita ecosostenibile, realistico.

Uno dei temi più cari a Mancuso è quello del mutuo appoggio: secondo molti studiosi (a partire da Kropotkin, autore de Il mutuo appoggio come fattore dell’evoluzione), è la cooperazione, e non la competizione, che determina il successo di una specie. Nel mondo vegetale gli esempi sono molteplici: i licheni, ad esempio, sono in realtà la simbiosi di un’alga e un fungo, una simbiosi tanto stretta da creare una specie nuova, con caratteristiche sorprendenti. Molte piante hanno stabilito una fruttuosa collaborazione con altri microrganismi, come nel caso dei micorrizici, funghi capaci di assimilare il fosforo. Questi funghi vivono in simbiosi con l’80% delle specie erbacee e arboree, che da sole non riescono ad assimilare fosforo in quantità sufficienti.

Non ce ne rendiamo conto, ma anche con l’uomo le piante hanno stabilito relazioni di cooperazione. Basti pensare ai cereali: grano, riso e mais forniscono il 70% delle calorie consumate dall’umanità, ma in cambio hanno potuto diffondersi un po’ su tutto il pianeta, grazie al più efficiente dei vettori: l’uomo.