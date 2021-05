La new wave Israeliana : cover story di maggio della Rivista del Cinematografo

Iniziò tutto da In treatment, format psicanalitico fatto scoprire allo spettatore occidentale, italiano compreso, e che diede l’input piano piano a una serie di altri grandi successi internazionali, da Homeland a Euphoria, a Your Honor, fino ad arrivare oggi ai drammi di Unhortodox e all’umorismo fuori dagli schemi di Shtisel, giunto ormai alla terza stagione in un tripudio di professionalità, dagli attori alla produzione (Yael Parlov oltre che produttrice si occupa da anni dell’integrazione israelopalestinese , dal 1994 dalla cattedra di montaggio per il Dipartimento di cinema all’Università di Tel Aviv, e in questo numero viene intervistata da Marina Sanna).

Come spiega Marzia Gandolfi, si tratta di un fenomeno che riempie gli spazi dello streaming a suon di disvelamenti di cose taciute nella realtà (segreti nucleari, assassini eccellenti ) o raccontate nella fiction (Fals Flag, Fauda, The Spy), come se nelle serie tv Israele trovasse il coraggio di osare di tutto.

