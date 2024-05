La Nueva Ola: 17a edizione del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano a Roma

Si terrà a Roma, presso il Cinema Barberini, dal 15 al 19 maggio la 17a edizione de La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori.

La kermesse prevede due sezioni principali, Nueva Ola del cine español e Nueva Ola Latinoamericana, dedicate a novità inedite in Italia, in concorso per il Premio del Pubblico; una sezione non competitiva, Perlas, dedicata ai migliori film della stagione; la sezione Clásicos, omaggio al grande cinema del passato; il Premio IILA-Cinema, dedicato ai giovani talenti del cinema centro-sudamericano.

Tra le anteprime di quest’anno per la Spagna: la pellicola in 16 mm Samsara di Lois Patiño, premiato alla Berlinale 2023, un viaggio sensoriale fra morte e rinascita che affronta il tema della reincarnazione; il film indipendente La mesita del comedor (Il tavolino di vetro) di Caye Casas, un horror arthouse che racconta la tragedia domestica di una coppia di neogenitori.

Successivamente i film verrano distribuiti in sala da EXIT Media.

Per la Nueva Ola Latinoamericana, in anteprima l’acclamato mystery-drama peruviano Yana-Wara, opera postuma di Óscar Catacora, conclusa dal fratello Tito, che prosegue il percorso del precedente Wiñaypacha (Ó. Catacora, 2017). Il 17 maggio verrà presentato il pluripremiato Te estoy amando locamente di Alejandro Marín, che racconta la tragica pagina storica del regime franchista, in cui l’omosessualità era considerata un crimine. Per la sezione Clásicos, verrà proiettato il film di culto cubano Fresa y chocolate di Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío (1994). Come ogni anno verrà celebrato anche il Premio IILA-Cinema, riconoscimento promosso dall’Organizzazione Italo-latinoamericana di Roma e rivolto ai giovani cineasti latinoamericani, con una giuria presieduta da Caterina D’Amico.

Dopo l’appuntamento romano di maggio il festival proseguirà con la sua programmazione itinerante per tutta Italia. Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.

Per maggiori informazioni sul programma e sul Festival consultare il sito ufficiale: cinemaspagna.org.