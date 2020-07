La nuova rassegna “Mirano Estate – Teatro in Villa”

Il Comune di Mirano e l’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club” organizzano la rassegna “Mirano Estate – Teatro in Villa”, suddivisa in tre appuntamenti all’aperto, adatti a tutte le età, nel parco di Villa Belvedere, in via Belvedere n. 6 a Mirano.

«La cultura è il pane dello spirito e la sua assenza negli scorsi mesi, seppur compensata dai molti programmi televisivi di qualità come dai video composti di esecuzioni singole e singolari, è stata avvertita quanto sono pesati la reclusione e l’isolamento. La cultura è condivisione, è benessere, è bellezza anche dei luoghi in cui essa si manifesta e, per Mirano, viverla nei nostri parchi storici è un’aggiunta di senso», riflette la delegata alla cultura Renata Cibin.

Il programma:

Martedì 28 luglio 2020 – ore 21.00 (in caso di maltempo lo spettacolo verrà riproposto mercoledì 29 Luglio). Compagnia Satiro Teatro: Diese franchi de aqua de spasemo, drammaturgia e regia di Roberto Cupone. L’umanità contadina veneta della prima metà del secolo scorso nelle memorie di un medico di campagna.

Martedì 4 agosto 2020 – ore 21.00 (in caso di maltempo lo spettacolo verrà riproposto mercoledì 5 agosto). Compagnia Bel Teatro: Bricola e Regina di e con Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser. Due maschere veneziane in uno spettacolo esilarante con momenti di intimità comico-grottesca in un linguaggio popolare ormai quasi estinto.



Martedì 11 agosto 2020 – ore 21.00 (in caso di maltempo lo spettacolo verrà riproposto mercoledì 12 agosto). Compagnia "Il Portico – Teatro Club": Ruzante amore mio Bilora e Reduce,di Angelo Beolco detto il Ruzante, regia di Gabriele Ferrarese. L'avventura teatrale del Ruzante, la singolarità del suo teatro

consiste nella tematica originale di un teatro fondato su un “personaggio contadino”.

Ulteriori informazioni:

Il biglietto d’ ingresso ad ogni singolo spettacolo è di € 5,00 con prenotazione obbligatoria. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati dalle ore 19.45 alle ore 20.45 del giorno dello spettacolo. La biglietteria, all’ingresso del parco, è aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 19.45. Informazioni: e-mail cultura.turismo.sport@mirano.ve.it, tel. 041.431028; organizzazione cell. 335.6330079.