Visto il successo delle precedenti edizioni, per il settimo anno si terrà la stagione teatrale del “Teatro di Primavera”, con quattro divertenti commedie in marzo la domenica pomeriggio, alle ore 16.00, nel Teatro Belvedere, in via Belvedere 6 a Mirano (VE).

La rassegna è promossa dal Comune di Mirano e organizzata dall’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club APS”. Propone spettacoli adatti a tutte le età, portati in scena da compagnie amatoriali del territorio veneziano, alcune delle quali già apprezzate dal pubblico miranese.

Programma:

Domenica 6 marzo alle ore 16.00 la Compagnia “Amici del Teatro di Pianiga APS” presenta “Alla larga dai guai” di Derek Benfield , regia di Gianni Rossi. Una commedia brillante, ambientata in un agriturismo di campagna in cui viene nascosto il bottino di una rapina, i cui responsabili sono già stati consegnati alla giustizia.

Domenica 13 marzo alle ore 16.00 la Compagnia "ARC DI SAN MARC" di San Martino al Tagliamento presenta "Provaci ancora Todero… ovvero: Brontoloni se nasse!" da Carlo Goldoni . Adattamento e regia di Ramiro Besa. Commedia divertente e simpatica.

Domenica 20 marzo alle ore 16.00 la Compagnia "Il Portico – Teatro Club" di Mirano presenta "Gli amanti timidi ossia l'imbroglio dei due ritratti" di Carlo Goldoni , regia di Gabriele Ferrarese. Commedia brillante.

Domenica 27 marzo alle ore 16.00 la Compagnia Benvenuto Cellini di Padova presenta "I balconi sul canalazzo" di Alfredo Testoni, regia di Virgilio Mattiello. Commedia comica e divertente.

Ulteriori informazioni:

Il biglietto d’ ingresso ad ogni singolo spettacolo è di €7,00. Il botteghino del Teatro Belvedere è aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.

E-mail cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it , tel. 041 431028, cell. 335.6330079.