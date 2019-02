Infinite guerre, da quella di Troia in poi, sono iniziate per un dispetto, per una sciocchezza, per un gioco. Anche i bambini della paranza iniziano la loro guerra come se fosse un gioco. Si trovano in mano armi letali che non avevano mai visto prima, imparano a usarle guardando i tutorial su youtube.

È un gioco che non dà scelta né via di scampo. Come in un gioco abbattono l’albero di Natale della Galleria Umberto e lo ardono come ossessi in una folle danza tribale. Vanno inconsapevolmente verso la morte a quindici anni, in un percorso breve, spesso brevissimo, nel quale perdono in fretta l’innocenza e condensano una intera esistenza.

Il protagonista, e gli altri come lui, inizia per fare del bene, alla mamma e al suo quartiere, taglieggiati brutalmente dalla camorra, dove dei disgraziati pretendono il pizzo da chi è ancora più misero di loro. “Il paradosso – spiega con lucida semplicità Francesco Di Napoli (Nicola) – è che cercano di fare del bene attraverso il male”.

Tratto dall’omonimo racconto di Roberto Saviano – il film è ambientato a Napoli ma, sottolinea lui stesso – “Non si tratta di una storia locale bensì di una storia globale: gruppi simili sono in Sudamerica, Sudafrica, Albania, Romania: stanno cambiando uno dei percorsi umani: si sta tornando a morire come nel medioevo, prima ancora dei vent’anni, pensando di aver vissuto molto. Per la prima volta nella storia del crimine – prosegue Saviano – dei ragazzini sono ai vertici di gruppi criminali. Hanno coperto una mancanza di potere.

La storia racconta un particolare aspetto: che cosa si prova ad avere 12, 15 anni e avere migliaia di euro e la consapevolezza di andare a morire. E la famiglia perde autorevolezza, i genitori lasciano ai figli la stanza da letto e loro dormono nella cameretta. Questo significa che se è il ragazzino che tiene sulle spalle la sua famiglia, la famiglia gli riconosce rispetto, anche se gli viene dal crimine, anche sa la famiglia è incensurata. Il selfie con la pistola è la regola; avere follower, denaro, vestiti, droga, alcol, donne: è tutto qui il loro mondo. Ma il prezzo è la vita”: “Durerete mezz’ora – minaccia un boss – perché puzzate ancora di latte e farete una brutta fine”.

Il regista romano Claudio Giovannesi, già noto anche per alcuni episodi della serie “Gomorra”, ha voluto fare un racconto non sulla sociologia di Napoli, bensì sull’adolescenza in relazione a questa scelta criminale, fatta in un misto di ingenuità e di ignoranza, immersi in un ambiente fortemente maschilista e dove prima di un “raid” vanno a chiedere protezione alla chiesa del Purgatorio ad Arco. Un racconto riuscito, commovente e drammatico, di grande empatia con i personaggi: sono tutti esordienti assoluti, bravissimi e tutti al di sotto dei 20 anni. Soprattutto figli di quella Napoli povera che però cerca una speranza attraverso il lavoro e lo studio.

Questi giovanissimi attori vogliono dare un esempio con le loro stesse vite, di ragazzi che hanno rifiutato le regole della camorra: “I camorristi dicono che chi va a lavorare è stupido. Ma è stupido chi prende quella strada” affermano all’unanimità. Una frase che è già una risposta a chi si domanda se film di questo genere siano di esempio o deterrente. Ma anche una risposta alla politica: essi sanno ormai che devono trovare in se stessi la forza di avere un sogno, un futuro, perché la politica non fa nulla per aiutarli.

“I protagonisti di questo film – dice Nicola Serra, uno dei produttori – sono solo esordienti, ma sono la nostra Italia migliore, quella che crede nel futuro”.

Questa pellicola è l’unica italiana in concorso alla Berlinale 2019.