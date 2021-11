Dopo il cupo dramma Oslo, 31 agosto (2011) e il thriller Thelma (2017), il regista norvegese, Joachim Trier, al suo 5° lungometraggio, ha presentato al Festival di Cannes una tragicommedia, scritta insieme al suo sceneggiatore di fiducia Eskil Vogt. Una storia all’apparenza lieve, anche per merito dei visi freschi dai lineamenti nordici dei protagonisti, ma profonda nella sostanza, grazie anche all’interpretazione sofisticata degli attori (l’attrice protagonista Renate Reinsve ha vinto il Premio come Miglior Attrice).

La quasi trentenne Julie (Renate Reinsve) è alla ricerca del suo posto nel mondo, dopo aver provato a studiare Medicina, poi Psicologia, poi Fotografia…

Spensierata nella sua vita caotica, non riesce a prendere una decisione; anche in campo sentimentale la sua vita è piuttosto incerta finché non incontra un fumettista di successo, il 45enne Aksel (Anders Danielsen Lie).

Con lui Julie crede di aver trovato un po’ di stabilità, tanto che decide di andare a convivere con lui. Tutto procede idilliacamente. Finché (!) a una festa dove si è imbucata incontra Eivind (Herbert Nordrum). Entrambi sono fidanzati, eppure scatta una scintilla che Julie non riesce a spegnere, anzi si ravviva quando si rincontrano di nuovo per puro caso.

Julie è solo all’apparenza un personaggio hollywoodiano. Solo esteriormente può assomigliare a uno dei tanti ritratti di Nora Ephron, per citare la migliore.

Julie, meravigliosamente interpretata da Renate Reinsve è “la persona peggiore del mondo”, incapace a conformarsi alle aspettative perché guidata da una passione interiore irrequieta, ingenua e istintiva allo stesso tempo, che non può assoggettarsi al tempo e ai tempi altrui.

Diviso in 12 capitoli, più un prologo e un epilogo, è un film interessante e vivace quando racconta la libertà di prendere decisioni senza preoccuparsi delle conseguenze, se non per sé stessi; è un film che si perde un po’ in alcuni momenti troppo inutilmente prolungati quando analizza e osserva a lungo il pantano esistenziale dei vari personaggi.