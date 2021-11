Una storia vera, dove gli interpreti non sono attori, ma i protagonisti di una vicenda incredibile, che sembra un’opera di fiction tanto è insolita; è semplicemente e incredibilmente un racconto reale.

Premiato al Sundance Film Festival 2020 per lo storytelling creativo e al London Film Festival 2020 come Miglior Film Documentario, La Pittrice e il Ladro sono Karl-Bertil Nordland (il Ladro) e Barbora Kysilkova (la Pittrice, andate a vedere le sue opere, sono ammirevoli dipinti fotorealistici).

“Derubata di due suoi dipinti esposti in una galleria di Oslo, dopo la cattura di uno dei ladri ma nessuna traccia della refurtiva, l’artista iperrealista Barbora Kysilkova, arrivata in Norvegia della Repubblica Ceca dopo esperienze difficili, è alla disperata ricerca di risposte. Così al processo decide di parlare direttamente con Karl, il ladro che glieli ha sottratti . Da qui la nascita di un rapporto insolito, tra fascinazione estetica e umana comprensione, che sfocerà in amicizia e collaborazione anche artistica”.

Il regista norvegese Benjamin Ree ha seguito i suoi soggetti per quasi 3 anni, dal 2015 al 2017 (ha girato per 100 giorni, per un totale di 350 ore di riprese), è non è stato semplice. A pochi mesi dall’inizio delle riprese, Karl, consumatore assiduo di droghe, è rimasto coinvolto in un incidente d’auto che lo ha lasciato quasi paralizzato. La sua vita di tossicodipendenza, crimine, condanne, affascina Barbora al punto da volerla rappresentare su tela.

La Pittrice e il Ladro è un viaggio intimo nella sua onesta improbabilità, è la storia di un irrequieto legame emotivo, di un’amicizia di due anime aggrovigliate. Commovente nel suo dramma, grazie all’abilità del regista che ridisegna il tempo con flashback e flashforward, arriva nei cinema per tre giorni: 2-3-4 novembre.