Venerdì 13 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Palazzo Ca’ Pisani Rubelli andrà in scena il primo spettacolo dei laboratori di teatro di cittadinanza del Teatro Stabile del Veneto ideati da Mattia Berto, che condurrà attori e spettatori nel viaggio di Ulisse verso Itaca. Concepito nell’ottica di proseguire il percorso di sperimentazione delle arti performative con gli abitanti della città di Venezia di tutte le età dai giovanissimi fino agli over70, il laboratorio del Teatro Goldoni dopo aver affollato campi, calli, alberghi e luoghi di passaggio arriva questa volta nelle abitazioni private dei veneziani con una performance ispirata al famoso viaggio di Ulisse e alla sua ricerca della giusta strada per ritornare a casa.

“Per questa prima tappa abbiamo deciso di abitare la casa di una storica famiglia veneziana che con grande generosità ha deciso di contribuire al progetto aprendo le porte del suo privato. Grazie alla complicità di Sandrina Rubelli gli spettatori potranno muovere i primi passi di un viaggio che abiterà le case della città fino a maggio 2020. L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere la cittadinanza attiva, che resiste agli stravolgimenti che accompagnano la contemporaneità, grazie alla capacità che ha il teatro di metterli in relazione. Nella performance anche il pubblico avrà la sua parte e nel ruolo di Odisseo si lascerà incantare dal canto delle sirene. Grazie ai laboratori di teatro di cittadinanza al Teatro Goldoni, sta sempre più crescendo una comunità di abitanti che insieme condividono, sperimentano e usano il teatro come motore di aggregazione sociale e come osservatorio privilegiato sui cambiamenti dei luoghi che vivono. In un momento storico di grande spaesamento e perdita di coscienza sociale è incredibile come questa esperienza veneziana rappresenti una piccola eccellenza virtuosa. Invito gli spettatori, i partecipanti ai laboratori, i padroni di casa, veneziani e foresti tutti a pensare la fragile, ma forte Venezia come la propria Itaca, una casa per tutti noi” dice il regista.

Per assistere alla perfomance, è necessario iscriversi entro l’11 dicembre scrivendo una mail a laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it. L’ingresso è gratuito, il punto d’incontro è previsto allo Showroom Rubelli, San Marco 3393 – 30124 Venezia.