Grande adesione da parte del mondo vitivinicolo alla prima rassegna nazionale sui vini “resistenti”, cioè prodotti con almeno il 95% di uve provenienti da varietà PIWI (PilzWiderstandsfähig). L’evento, organizzato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele dell’Adige (TN), si articolerà in due giornate: il 18 novembre nella Sala Versini al Palazzo Ricerca e Conoscenza per la degustazione e successiva valutazione dei vini a cura di una qualificata commissione di esperti e il 2 dicembre, in diretta streaming, con il seminario e la cerimonia pubblica di premiazione, a cui interverrà anche il presidente dell’ Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV), prof. Luigi Moio. Le aziende vitivinicole iscritte al concorso sono 56 e provengono da tutta Italia mentre i vini in gara sono 91.

“Quest’iniziativa rappresenta un ulteriore passo, importante, della Fondazione Edmund Mach nella direzione della valorizzazione dei vini resistenti – spiega il presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani – . L’esperienza maturata a San Michele in questi decenni nell’ambito del miglioramento genetico della vite, la messa a punto di varietà tolleranti alle malattie fungine già a disposizione dei viticoltori, l’attenzione sempre maggiore verso il comparto delle uve resistenti, che stanno guadagnando costantemente interesse nel panorama viticolo ed enologico italiano; tutto questo, unito alle competenze scientifiche e tecniche sviluppate ed accresciute in anni di sperimentazioni e approfondimenti hanno consentito di pervenire alla promozione del concorso rivolto a questi particolari vini e ad ideare questa manifestazione che intende porsi quale primo significativo stimolo per intraprendere con decisione la strada della viticoltura sostenibile”.

I vini partecipanti saranno valutati da una commissione composta da 30 esperti selezionati tra enologi, enotecnici, giornalisti, sommelier e ricercatori afferenti al mondo agroalimentare, attraverso una valutazione finalizzata non solo a definire un mero punteggio, ma anche ad attribuire parametri descrittivi ai vini presenti in ogni singola categoria. I vini concorreranno nelle seguenti categorie: rossi, bianchi, bianchi a macerazione prolungata Orange, spumante metodo classico bianchi, spumante metodo classico Rosè, spumante metodo classico Charmat bianchi, spumante metodo charmat Rosè, vini frizzanti con fondo, vini da uve soggette ad appassimento.

Ulteriori informazioni: https://www.fmach.it/Comunicazione/Eventi/I-Rassegna-con-valutazione-vini-da-uve-PIWI