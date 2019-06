La prima vacanza come coppia è una prova di resistenza.

La prima vacanza fatta insieme dopo esseri conosciuti da poco su Tinder è un’impresa per pochi, un affare classificato, solo per i coraggiosi, o folli, o irrimediabilmente romantici.

Primo lungometraggio per Patrick Cassir, regista di videoclip e spot pubblicitari, che scrive la sceneggiatura insieme alla compagna, e attrice protagonista, Camille Chamoux «Da tempo volevo realizzare una commedia su una coppia che nasce. Quello che amo della coppia è la nascita dell’intimità. Mi affascina e mi turba. La scoperta di piccoli modi, leggeri o strani di gestire la vita. Condividere l’intimità con qualcuno è ciò che preferisco! La sfida era trovare il tono: essere molto vicini al quotidiano, ma con situazioni comiche forti che spingano al parossismo …»

Marion è una illustratrice. Ben è un rappresentante farmaceutico.

Entrambi sono sopra i 30 anni.

Si conoscono su Tinder, si danno appuntamento, trascorrono una notte di passione e decidono di fare le vacanze estive insieme.

Ben ha progettato, come tradizione famigliare vuole, le vacanze in Tunisia, con mamma, fratello, cognata e nipoti.

Marion insieme ai suoi coinquilini bohémien ha organizzato un viaggio a Beirut.

Decidono una tappa che sia a metà strada. Mappamondo alla mano: Bulgaria.



Zaino in spalla per la sportiva e avventurosa Marion.

Trolley compatto per il preciso Ben.

… Che l’avventura abbia inizio!

La prima vacanza non si scorda mai è una buffa commedia romantica, che gioca – e punta tutto su – con i caratteri opposti e gli stili di vita agli antipodi dei due protagonisti. La vita monotona e organizzata di Ben incontra la vita alla giornata di Marion.

Leggera e scorrevole, è una fresca commedia estiva. Nulla di impegnato sotto il sole, gradevole per trascorrere più di un’ora al fresco dell’aria condizionata della sala e uscire con il cuore allegro.

Lo spettatore riderà, immedesimandosi in lei, ma anche comprendendo lui con empatia.