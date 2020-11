Da quattro mesi nei cieli di tutto il mondo è apparso l’Uno, un oggetto volante non ben identficato, che sovrasta e condiziona dall’alto la vita di tutti. Compresa quella di Marta e Tommaso, che organizzano una festa di capodanno a cui partecipa il miglior amico di lei, con la sua ultima conquista, una ragazza francese conosciuta la sera prima.

Ai quattro si aggiunge anche Cecilia, sorella della padrona di casa, incinta di tre mesi, accompagnata da un amico.

Chiusi in una stanza, senza contatti con l’esterno, i rapporti si incrinano sempre di più, le tensioni si acuiscono, i ricordi riaffiorano e la mezzanotte e si avvicina. E cosa ne sarà di loro?

Dei loro rapporti? Delle loro famiglie? Delle loro vite? Cosa ne sarà del mondo, minacciato dall’Uno?

E se l’Uno non fosse mai arrivato?

Approda su Chili Premium, in attesa della riapertura delle sale cinematografiche, la feroce commedia L’Uno (tratta da una pièce teatrale del 2018 di e con Stefano Accomo, Cristina Renda, Elena Cascino, Carlo Alberto Cravino, Alice Piano e Federico Palumieri per la regia di Paolo Carenzo).

La versione per il cinema mantiene lo stesso cast, la regia è di Alessandro Antonaci, Stefano Mandalà, Daniel Lascar, Paolo Carenzo; e mantiene anche lo stesso impianto teatrale, con tutti i pro e i contro. Scelta quest’ultima fortemente voluta come spiegano i registi:

“Dalla coinvolgente trama della versione teatrale – interattiva e immersiva come molti altri spettacoli della Compagnia Contrasto – abbiamo voluto ricavare una versione filmica, poetica e magica. Abbiamo voluto ampliare ogni aspetto, viste le possibilità del cinema, pur conservando l’impronta teatrale. Si è così deciso di mantenere la location in cui tutta la vicenda si svolge, un atelier- loft-bunker quasi claustrofobico che sottolinea l’isolamento, per uscire solamente tre volte, ovvero nei tre esterni flashback, tre momenti magici e colorati, in cui veniamo a sapere qualcosa in più dell’oggetto misterioso ma, soprattutto, delle dinamiche tra le singole coppie”.