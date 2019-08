La proiezione del corto contro la violenza sulle donne “I Sogni Sospesi” di Manuela Tempesta nello Spazio Regione Veneto

Nello Spazio Regione Veneto, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in collaborazione e con il patrocinio della Regione del Veneto e dell’Associazione “Anna Magnani” (aderente al Cineforum Italiano), sarà presentato alla stampa lunedì 2 settembre alle ore 19.30 il cortometraggio “I Sogni Sospesi”, distribuito da Premiere. La protagonista Melania Dalla Costa è anche la produttrice e ne ha firmato la sceneggiatura (insieme a Manuela Tempesta), per la regia di Manuela Tempesta. Durante l’evento saranno presenti: Melania Dalla Costa, Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti.

Il film affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una vicenda di finzione che ha per protagonista Marlène (interpretata da Melania Dalla Costa), bellissima e inquieta artista francese che esprime il suo talento creativo dipingendo, con il corpo nudo, una tela bianca appesa in un casolare. E’ aiutata dalla sorella Sophie che la supporta nel fronteggiare un disagio esistenziale alla cui radice sta una brutale violenza fisica subita proprio dal suo più grande amore (interpretato da Giovanni Maria Buzzatti) riuscendo a salvarsi solo grazie all’aiuto della sorella che ha colpito l’uomo alle spalle. Il suo ex tenta nuovamente di farle violenza, ma questa volta non la farà franca. Melania Dalla Costa, originaria di Marostica , dopo il debutto sul piccolo schermo con un ruolo nella soap “Un posto al sole” ha lavorato in diversi film, tra cui Immaturi, fiction diretta da Rolando Ravello (2016), Pamuk Prens (2016), Stato di ebbrezza (2018) di Luca Biglione in cui è coprotagonista accanto a Francesca Inaudi, Three con la regia di Alberto Bambini e Gli Ultimi Resti, fashion film con la regia di Irene Cacciarini.

Mauela Tempesta ha al suo attivo come sceneggiatrice: Pietro Germi: Il bravo, il bello, Il cattivo, selezionato nel 2009 al Festival di Cannes e Ritratto di mio padre, il film su Ugo Tognazzi della figlia Maria Sole. Nel 2013, firma il soggetto e la sceneggiatura di Pane e burlesque, curandone anche la regia. Nel 2013 firma il soggetto del documentario Tutte le storie di Piera. Nel 2017 dirige due cortometraggi: Punto e a capo, con Gigi Proietti e Luca Zingaretti (evento speciale al Festival di Roma 2017) e Cristallo, vincitore di diversi premi, con Daphne Scoccia e Giglia Marra, un corto contro la violenza sulle donne evento speciale al Festival di Torino 2017. Attualmente sta sviluppando il suo secondo lungometraggio e sta per girare il corto “Asma”, che affronta il delicato tema delle spose bambine.