La Sala Web dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

presenta online quattro lungometraggi di Biennale College – Cinema

provenienti da Italia, Ucraina, Ungheria e Stati Uniti

e nove cortometraggi di Orizzonti e Fuori concorso

fra cui quelli diretti da Alice Rohrwacher e Alessandro Rak

La Biennale di Venezia annuncia la Sala Web dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che presenta online i quattro film di Biennale College–Cinema e nove cortometraggi di cui otto della sezione Orizzonti e un Fuori concorso (questi ultimi accessibili gratuitamente).

Sono titoli in prima mondiale della Selezione ufficiale dell’81. Mostra (28 agosto – 7 settembre 2024), le cui proiezioni si terranno in streaming, in contemporanea con le presentazioni ufficiali dei film al Lido, con una capienza limitata. Ogni film sarà trasmesso a un orario preciso simulando una proiezione tradizionale, successivamente il titolo sarà disponibile per ulteriori 5 giorni fino alla fine degli streaming disponibili

Il programma dei cortometraggi presenta otto titoli di Orizzonti e un Fuori concorso, fra i quali due di autori italiani, Allégorie citadine di Alice Rohrwacher ed F II – Lo stupore del mondo di Alessandro Rak. Tutti i nove cortometraggi, disponibili gratuitamente in tutto il mondo, saranno visibili con proiezioni collocate per conto della Mostra sul sito operato da Festival Scope (www.festivalscope.com). Ciascun titolo (in versione originale con sottotitoli) sarà disponibile per la visione in streaming a partire dalle ore 18 (ora italiana) del giorno della presentazione ufficiale del film al Lido e fino a lunedì 30 settembre 2024 nel limite dei posti disponibili.

I quattro lungometraggi di Biennale College–Cinema – il laboratorio internazionale per la realizzazione di lungometraggi a microbudget che ha festeggiato nel 2022 il suo decennale – sono l’italiano Il mio compleanno (My Birthday) di Christian Filippi (opera prima), Honeymoon di Zhanna Ozirna (Ucraina, opera prima), January 2 di Zsófia Szilágyi (Ungheria, opera seconda) e The Fisherman di Zoey Martinson (Stati Uniti, opera prima) e saranno visibili sul sito operato da MYmovies all’indirizzo www.mymovies.it/ondemand/biennalecinema/ della piattaforma streaming Biennale Cinema Channel, che include già una library delle sezioni Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti delle edizioni della Mostra fra il 2007 e il 2023.

Per accedere ai lungometraggi di Biennale College – Cinema sul territorio italiano, in lingua originale con sottotitoli in italiano, basterà acquistare un abbonamento alla piattaforma Biennale Cinema Channel mensile da € 7,90, trimestrale da € 19,90 oppure annuale da € 70,00 agli indirizzi internet www.labiennale.org e www.mymovies.it/ondemand/biennalecinema/ oppure avere un abbonamento attivo a MYmovies ONE. La piattaforma streaming Biennale Cinema Channel include già una library delle sezioni Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti delle edizioni della Mostra fra il 2007 e il 2023.

Biennale College Cinema, realizzato dalla Biennale di Venezia, ha il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema. Main sponsor dell’iniziativa è Vivendi. Biennale College Cinema si avvale della collaborazione accademica di The Gotham Film & Media Institute e del TorinoFilmLab. Le attività formative sono realizzate grazie al programma Creative Europe – Media. Direttore è Alberto Barbera, Head of Programme Savina Neirotti.

Il programma della Sala Web

Lungometraggi di Biennale College – Cinema

da venerdì 30 agosto

· THE FISHERMAN di ZOEY MARTINSON (Ghana, 105’, v.o. inglese/ga/twi s/t italiano/inglese) con Ricky Adelayitar, Endurance Dedzo, William Lamptey, Kiki Romi, Dulo Harris

da sabato 31 agosto

· JANUÁR 2 (JANUARY 2) di ZSÓFIA SZILÁGYI (Ungheria, 87’, v.o. ungherese s/t italiano/inglese) con Csenge Jóvári, Zsuzsanna Konrád

da domenica 1 settembre

· IL MIO COMPLEANNO di CHRISTIAN FILIPPI (Italia, 90’, v.o. italiano s/t inglese) con Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori

da lunedì 2 settembre

· MEDOVYI MISIATS (HONEYMOON) di ZHANNA OZIRNA (Ucraina, 84’, v.o. ucraino/russo s/t italiano/inglese) con Ira Nirsha, Roman Lutskyi

Cortometraggi

da domenica 1 settembre

FUORI CONCORSO

· ALLÉGORIE CITADINE di ALICE ROHRWACHER, JR (Francia, 21’ v.o. francese s/t italiano/inglese) con Lyna Khoudri, Naïm El Kaldaoui, Leos Carax

da giovedì 5 settembre



ORIZZONTI CORTI – FUORI CONCORSO

F II – LO STUPORE DEL MONDO di ALESSANDRO RAK (Italia, 6’, v.o. italiano s/t inglese) Animazione con Massimiliano Gallo, Alessandro Rak, Gianmaria Fresa



ORIZZONTI CORTI – CONCORSO



WHO LOVES THE SUN di ARSHIA SHAKIBA (Canada, 19’, v.o. arabo s/t italiano/inglese)



THREE KEENINGS di OLIVER MCGOLDRICK (Regno Unito, Irlanda, USA, 10’, v.o. gaelico s/t italiano/inglese) con Seamus O’Hara, Sean Kearns, Carol Moore, Caitriona Hinds, Niall Cusack, Olivia Nash, Aidan McCaughey, Colin Carnegie, Conor O’Donnell



SHADOWS di RAND BEIRUTY (Francia, Giordania, 12’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) Animazione



JAMES di ANDRES RODRÍGUEZ (Guatemala, Messico, 20’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con James Maldonado, Jose Poz, Erick Maldonado

da venerdì 6 settembre



ORIZZONTI – CORTI – V.M. 14



MOON LAKE di JEANNIE SUI WONDERS (USA, 12’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Grace Hunt Sui, Chase Sui Wonders, Riley Downey, Valeria Embarcadero Perez, Daphne Williams, Sophie Watson



MARION di JOE WEILAND, CONSTANTINE FINN (Regno Unito, Francia, 13’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Caroline Noguès-Larbère, Radouan Leflahi, Laurent Fernandez, Manuel Severi, Chloé Bugard



RENÉ VA ALLA GUERRA di LUCA FERRI, MORGAN MENEGAZZO, MARIACHIARA PERNISA (Italia, 18’, v.o. sloveno s/t italiano/inglese) con René Mlinar, Anka Mlinar, Andrej Mlinar