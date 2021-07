La splendida tenuta de La Posa Degli Agri a Polverara (Via Orsaretto, 4, Polverara PD) martedì 6 luglio alle ore 21.45 ospiterà Giuliana Musso e la sua intensa prova d’attrice, con il racconto, liberamente ispirato a Una relazione per un’accademia di Franz Kafka: La Scimmia, grottesco personaggio nato dalle ferite dell’anima dello scrittore boemo nel 1917, durante la Grande Guerra (biglietto, 5 euro, prevendite online su www.vivaticket.it e al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, per informazioni info@scenedipaglia.net).

Grazie alla traduzione e consulenza drammaturgica di Monica Capuani, alle musiche originali di Giovanna Pezzetta, alla direzione tecnica di Claudio Parrino e ai costumi di Emmanuela Cossar, Giuliana Musso propone uno spettacolo unico ed estremamente attuale, in cui si immedesima nei panni di una scimmia talmente umanizzata da apparire simile a noi. Capace di parlare, ballare e cantare, la scimmia appare come un buffone, un mostro comico. La protagonista si rivolge a un uditorio di illustri accademici e racconta la sua storia: in origine libera, unica sopravvissuta di una battuta di caccia, ingabbiata e torturata, per sopravvivere alla violenza, sceglie di imitare gli umani che l’hanno catturata. L’unica resistenza è l’adattamento. “Il tema principale che ho voluto sviluppare – spiega Giuliana Musso – è l’adattamento dell’individuo a un sistema culturale violento, dominante, pericoloso. Violento perché normalizza la violenza, dominante perché gerarchizza tutti gli esseri viventi, pericoloso, perché ci spinge a una razionalità disumanizzante.”

Il festival prosegue nei giorni successivi: mercoledì 7 luglio alle 18 a Piove di Sacco nel Casone Ramei il Teatro Medico Ipnotico presenta Fagiolino e La Gru, mentre alle 21.15 a Codevigo nell’Idrovora di Santa Margherita Saverio La Ruina, uno dei più interessanti esponenti del teatro di ricerca in Italia, va in scena con Mario e Saleh. Giovedì 8 alle 18 al Casone Ramei Alvise Camozzi propone il racconto musicale El pessecan; in serata alle 21.15 ad Arzergrande nel Casone Azzurro la Piccola Compagnia Dammacco si misura con L’inferno e la fanciulla.