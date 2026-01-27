Dopo il tremendo Parola di Dio (2016), il febbrile La moglie di Tchaikovsky (2022), il brillante Limonov (2024), il regista Kirill Serebrennikov affronta il fuggitivo Josef Mengele, l’angelo della morte, il criminale nazista medico delle SS che condusse esperimenti sui prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, trattando gli esseri umani come topi da laboratorio.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Mengele sfuggì alla cattura, vagando per il Sud America, dove sotto molteplici falsi nomi trovò rifugio in reti oscure di simpatizzanti nazisti, inseguito da CIA e Mossad.

La sceneggiatura di Olivier Guez si ispira all’omonimo romanzo del 2017 del giornalista francese Olivier Guez, La scomparsa di Josef Mengel (edito in Italia da Neri Pozza), che immagina la vita di Mengele dopo la Guerra.

La storia si muove – e qui c’è una pecca – per lunghi 135 minuti con salti temporali goffi, spesso nervosi o quanto meno per nulla disinvolti, e con qualche dialogo troppo affettato, tra Paraguay e Brasile dove il carnefice cerca di sfuggire al suo destino, mentre il mondo intorno a lui cambia e prende coscienza dei crimini nazisti.

La struttura narrativa sarebbe suddivisa in tre capitoli di vita di Mengele; ma l’andirivieni temporale esonda da essi.

Con una colonna sonora di sassofono e violoncello di Joker, con la fotografia in bianco e nero di Vladislav Opelyants, che sfrutta a suo vantaggio l’atmosfera noir della sceneggiatura compassata e si lancia in flashback a colori quando si raccontano le attività di Mengele ad Auschwitz, e con August Diehl che offre un’interpretazione massiccia di Mengele, Serebrennikov (autoesiliato in Europa, critico di Putin e accanito oppositore della guerra in Ucraina) restituisce al pubblico gli ultimi decenni di un criminale mai arrestato. Con sobrietà suscita disgusto.

Nota. Nel maggio del 1985, i governi di Germania, Israele e Stati Uniti decisero di collaborare per rintracciare Mengele e portarlo davanti alla giustizia. La polizia tedesca perquisì la casa di un amico di famiglia di Mengele a Günzburg, in Germania, e trovò le prove che Mengele era morto ed era stato sepolto vicino a São Paulo nel 1979. La polizia brasiliana individuò la tomba di Mengele e riesumò il suo corpo nel giugno del 1985. Gli esperti forensi americani, brasiliani e tedeschi identificarono positivamente i resti come appartenenti a Josef Mengele. Nel 1992, la prova del DNA confermò la tesi.

Mengele sfuggì all’arresto per 34 anni e non fu mai portato davanti alla giustizia.