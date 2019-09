La stagione “Musica con le Ali” 2019/2020 al Teatro La Fenice di Venezia

Al via domenica 15 settembre alle ore 20.00 la stagione concertistica “Musica con le Ali” 2019/2020 del Teatro La Fenice di Venezia, con la giovane violoncellista Ludovica Rana, sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali, e il celebre Quartetto di Cremona. In programma Langsamer Satz per quartetto d’archi di Webern e il Quintetto per archi in do maggiore D 956 di Schubert. Ad affiancare i giovani talenti nei 17 concerti in programma da settembre a giugno 2020 (15 nelle Sale Apollinee e 2 in Sala Grande), ci saranno celebri interpreti di fama internazionale come Francesca Dego, Francesca Leonardi, Itamar Golan, Giuseppe Andaloro, Enrico Bronzi, Roberto Prosseda, il Quartetto di Venezia, Enrico Dindo, Giovanni Sollima, Massimo Quarta, Martin Owen, Federico Guglielmo, Gloria Campaner, Alessandro Taverna, il Quartetto Prometeo e l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius. Questi artisti che si susseguiranno durante la stagione si sono uniti con entusiasmo all’Associazione Musica con le Ali nel suo progetto di Patronage Artistico, permettendo ad un ampio pubblico la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile e offrendo un’importante opportunità di crescita professionale per i musicisti sostenuti dall’Associazione.

L’appuntamento successivo è previsto per lunedì 23 settembre alle ore 18.00 nelle Sale Apollinee per la Serata in onore di Daniele Gay con Fabiola Tedesco al violino, Francesca Dego al violino, Francesca Leonardi al pianoforte e le musiche di Beethoven, Prokofiev e Shostakovich.

BIGLIETTI E ULTERIORI INFORMAZIONI:

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili nella biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/ ; http://www.teatrolafenice.it/site/index.php

Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Prezzi dei biglietti: Sale Apollinee €20; Sala Grande: platea e posti di parapetto €50; galleria e loggione centrale €35; scarsa visibilità €15; solo ascolto €10.

ABBONAMENTI: intera stagione €320; tre concerti nelle Sale Apollinee €50; tre concerti nelle Sale Apollinee più uno nella Sala Grande €90; abbonamento sostenitore €380.

RIDUZIONI: 20% per i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia; 50% per gli studenti (riduzioni applicabili a tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti).

È attualmente aperta la campagna abbonamenti per assistere ai concerti, con formule flessibili e tariffe particolarmente vantaggiose per i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia e per i giovani.