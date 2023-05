Tetris, film di Jon S. Baird disponibile dall’inizio di aprile solo sulla piattaforma Apple Tv Plus, narra della creazione dell’omonimo celeberrimo videogioco. In particolare, il film affronta e approfondisce gli aspetti relativi alla battaglia legale sui diritti e sulla distribuzione, traendo spunto da una storia vera che inizia alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso prima della caduta del Miro di Berlino. Il videogioco, inventato dal russo Alexey Pajitnov, è stato il primo “prodotto” dell’Unione Sovietica a venire esportato, con non poche difficoltà, all’estero.

Taaron Egerton si rivela eccezionale interprete del personaggio di Henk Rogers, l’americano che ha comprato i diritti del videogioco. Jon S. Baird è riuscito, grazie ad una sceneggiatura di ferro, a rendere più avvincente questa storia vera, che alla fin fine è tutta imperniata sul videogioco: le da ,infatti, l’impianto di un thriller che si sviluppa negli anni in cui cominciano a stemperarsi le tensioni della “guerra fredda” che avevano profondamente segnato le relazioni internazionali nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale. Sotto il profilo più strettamente registico merita attenzione l’interessante scelta di inserire degli inserti in 8-bit che richiamano la grafica dei videogiochi degli anni ’80. E per le musiche va menzionato l’ utilizzo, al tempo stesso intelligente e intrigante, della canzone Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler.

In conclusione, Tetris è un film da vedere sia per la pregevole fattura che per gli orizzonti che apre sul nostro recente passato affrontando in maniera per la volta esaustiva una vicenda sino ad ora poco conosciuta.