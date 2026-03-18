Prima Guerra del Golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991). L’Iraq subisce severe sanzioni sostenute dalle Nazioni Unite, che portano a estrema povertà e scarsità di cibo, e accesso limitato ai farmaci. Ciononostante Saddam Hussein pretende che tutti gli iracheni festeggino il suo compleanno. Da quando aveva preso il potere nel 1979, il paese intero era tenuto a osservare un mese di festeggiamenti. Uno dei rituali bizzarri imposti come parte dei festeggiamenti era il “giorno del sorteggio”, in cui le scuole sceglievano a caso uno studente e gli conferivano l’onore di portare cibo per la ricorrenza.

Nonostante le sue preghiere di non essere scelta, come le aveva detto la nonna Bibi (Waheed Thabet Khreibat), la piccola Lamia (Baneen Ahmad Nayyef, di straordinaria dolcezza) di 9 anni viene sorteggiata tra i compagni di classe per preparare la torta per festeggiare Saddam Hussein, mentre il suo compagno di banco, e amico, Saeed (Sajad Mohama Qasem) è stato sorteggiato per procurare frutta fresca.

Giunta in città con la nonna, che ha uno scopo ben preciso, Lamia, che si è portata dietro il suo gallo/animale domestico, sfuggirà al suo controllo in cerca dell’amico Saeed per cercare gli ingredienti necessari per preparare la torta.

Attraverso le peripezie avventurose, spesso pericolose, dei due compagni di classe, insieme al gallo, il regista Hasan Hadi mette in scena lo spettacolo tragico e surreale della dittatura in Iraq. Con la fotografia suggestiva di Tudor Vladimir Panduru, Laima e Saeed in una città devastata dalla guerra incontrano o incappano in personaggi altisonanti, poco raccomandabili, adulti incapaci di rivestire il loro ruolo.

Hasan Hadi è un ex borsista del Sundance Lab e per la sua opera prima annovera tra i produttori esecutivi Chris Columbus, Marielle Heller e Eric Roth.

La Torta del Presidente non è un film sulla guerra, o sulla guerra vista dai bambini, o meglio non solo; è una storia che vuol far riflettere sulle ingiustizie della società irachena durante il regime di Saddam attraverso gli sguardi tristi, spaventati ma limpidi, mai rassegnati, e le azioni spontanee dal cuore pulsante di due compagni di banco.