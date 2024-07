La Veneto Film Commission protagonista al Festival di Locarno!

La Veneto Film Commission e il territorio veneto saranno trai i protagonisti della 77esima edizione del

Locarno Film Festival (7-17 agosto) con due anteprime mondiali:

“La vita accanto” di Marco Tullio Giordana

“Real” di Adele Tulli.



La vita accanto di Marco Tullio Giordana, tratto dal romanzo omonimo di Mariapia Veladiano (ed. Einaudi, Premio Calvino 2010) sarà presente nella sezione Fuori Concorso.

Realizzato con un contributo della Regione del Veneto concesso nell'ambito del PR Veneto FESR 2021 2027 - Azione 1.3.11 a favore della produzione cinematografica e il sostegno della Veneto Film Commission, il film, girato a Vicenza e dintorni, conta nel cast Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Michela Cescon, e la pianista a Beatrice Barison.







Anteprima mondiale sarà anche il documentario di ricerca Real di Adele Tulli, prodotto da Pepito e Filmaffair e girato in parte a Venezia con il sostegno della Veneto Film Commission per lo scouting e le riprese.

Dopo la rivelazione della sua opera prima Normal (Berlinale, Menzione opera prima ai Nastri d’argento, acclamato in numerosi festival esteri) Adele Tulli torna sul grande schermo con il suo nuovo lungometraggio, che verrà presentato al Locarno Film Festival nella sezione Cineasti del Presente.

Sinossi dei film:

La vita accanto

La vita accanto è ambientato tra gli anni Ottanta e il Duemila e racconta di una influente famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest’ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), affermata pianista. La loro vita viene sconvolta da un evento imprevedibile. Maria mette al mondo Rebecca. La neonata, per il resto normalissima e di grande bellezza, presenta una vistosa macchia purpurea che le segna metà del viso. Quella macchia che niente può cancellare e rende i genitori impotenti e infelici, diventa per Maria un’ossessione tale da precipitarla nel rifiuto delle sue responsabilità di madre. L’intera adolescenza di Rebecca sarà segnata dalla vergogna e dal desiderio di nascondersi dagli altri. Ma fin da piccola rivela straordinarie capacità musicali. La zia Erminia riconosce il suo talento: Rebecca diventa sua allieva e il bisogno di cancellare la “macchia” la spingerà ad affermarsi attraverso la musica.

ADELE TULLI

Real

Il mondo materiale degli atomi e delle molecole, delle cose che possiamo gustare e annusare, si sta dissolvendo. Mentre il mondo digitale è sempre più confuso con quello che ancora consideriamo il mondo “reale”, la nostra esistenza fisica diventa rappresentazione, intangibile e fugace. Con uno stile asciutto, tagliente e ipnotico, Real esplora la trasformazione dell’esperienza umana nell’era digitale offrendo una riflessione urgente sulle frontiere più insidiose del futuro che ci aspetta.