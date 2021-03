“Poco più di un anno fa si pensava che l’inverno fosse ormai alle spalle ed eravamo tutti pronti a rivivere i sentimenti di rinascita evocati da ogni primavera. Invece accadde improvvisamente ciò che tutti sappiamo”. Questa è la considerazione da cui l’autore Matteo Righetto è partito per la nuova web serie prodotta dal Teatro Stabile del Veneto che sarà disponibile ogni giorno alle 18 a partire da lunedì 15 marzo sui canali social dello Stabile e dei quotidiani veneti del gruppo GEDI, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso e Il Corriere delle Alpi.

In sette episodi viene raccontata l’esperienza di Righetto durante la “interminabile stagione fredda”, il cupo periodo di isolamento cui tutti siamo stati costretti e che egli ha trascorso in solitudine tra le Dolomiti. Un periodo che, seppur fatto di smarrimento e preoccupazione, gli ha permesso di riflettere sulla relazione tra uomo e natura e sulla crucialità di una conversione ecologica. L’esperienza “eremitica” lo ha, inoltre, connesso con i suoi ricordi, quelli di famiglia e di infanzia, e anche con le piccole, semplici cose. A proposito dei ricordi il regista della serie Marco Zuin spiega: “questo isolamento mi ha fatto riflettere sul senso del passato e dei ricordi in un periodo di isolamento: senza ricordi sarebbe molto più difficile sopportare il fatto che non sappiamo quando finirà”. I ricordi, infatti, ci riempiono di speranza poiché ci rammentano quanto torneremo a riavere un giorno.

Le musiche sono di Giorgio Gobbo, che ha scelto di far dialogare suoni acustici con rumori digitali per dare la sensazione dell’innaturalità di un inverno che non accenna a finire.