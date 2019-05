La XII edizione del Filmfestival del Garda

La luna, topos ininterrotto nella storia del pensiero poetico in ogni sua forma, esplorata e calcata cinquant’anni fa per la prima volta, sembra indicarci la direzione, alta e luminosa benché lontana, in una notte che non è buia, ma illuminata dalla sua luce quotidiana e misteriosa, una notte non solitaria perché abitata da tutti quelli che, come noi, desiderano guardare oltre, insieme.