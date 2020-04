Il Filmfestival del Garda, per la 13° volta promosso dal Cineforum Feliciano, affiliiato al Cinit, ritorna al suo pubblico come risorsa culturale e sociale anche a distanza, a seguito della terribile emergenza sanitaria che ha investito il Paese e in particolare la Lombardia. Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno – attraverso dirette Facebook e video su YouTube e Vimeo – saranno fruibili differenti contenuti come film, interviste, incontri live con autori, critici cinematografici, musica e laboratori dedicati ai più piccoli. L’uso di queste piattaforme consentirà anche l’interazione con il pubblico, che potrà partecipare attivamente online. Il premio intitolato al cavalier Attilio Camozzi – Città di San Felice del Benaco – verrà assegnato a un autore che si è particolarmente distinto per il lavoro svolto nel campo artistico e culturale sviluppando la tematica sociale e comunitaria che contraddistingue da sempre la vocazione del Filmfestival del Garda. Il premio verrà assegnato, come di consueto, dal pubblico, che questa volta potrà esprimersi attraverso i social network. L’immagine ufficiale della XIII edizione del Festival è dedicata alla Divina Greta Garbo – protagonista dell’omaggio di quest’anno – ed è stata ideata dall’illustratore e art director Francesco Poroli. Poroli, illustratore milanese dalla carriera ventennale, ha pubblicato su testate quali The New York Times Magazine, Wired, GQ e Il Sole24 Ore. Ha inoltre lavorato per Facebook, Campari, Adidas, NBA, Red Bull, Unicredit e molti altri. Nel 2017 ha pubblicato “Like Kobe – Il Mamba spiegato ai miei figli” per Baldini&Castoldi. I suoi lavori sono stati premiati da Society of Illustrators New York e The Society of Publication Designers.Il progetto grafico dell’evento è curato da Francesca Rosina (rosinadesign).Il calendario del Festival avrà poi un corollario di eventi speciali che intendiamo come un programma a lungo termine fino alla fine del 2020, nella prospettiva di poterci nuovamente incontrare quando la situazione lo consentirà. I dettagli saranno definiti nei prossimi mesi, ma sicuramente verranno proposti alcuni film che non sono stati distribuiti in sala a causa dell’emergenza sanitaria e così pure i concerti, le sonorizzazioni e l’omaggio dedicato a Greta Garbo.

Quando chiesero a Winston Churchill perché non volesse tagliare le risorse per orchestre e teatri, lo statista rispose: «Ma allora, per cosa stiamo combattendo?». Pur tenendo corso della diversità delle circostanze , è , comunque, fondamentale in questo momento proseguire con una collaudata progettualità e offerta culturale, adattandole alla contingenza e reinventandole, perché esse sono vitali per il tessuto umano e sociale . Con la certezza che il cinema possa essere una finestra sul mondo da lasciare aperta, una boccata d’aria da condividere, per ora a distanza, ma di nuovo insieme al nostro pubblico nel prossimo futuro.

INFORMAZIONI

Filmfestival del Garda –

via Santabona, 9 – San Felice del Benaco, Brescia

info@filmfestivaldelgarda.com

www.filmfestivaldelgarda.it

00393403913110

Facebook: @filmfestivaldelgarda

Instagram: @filmfestival_del_garda

Vimeo: FilmfestivaldelGarda

YouTube: FFGarda

Hashtag ufficali: #FFG13 #FFG