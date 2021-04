Proseguono anche nel 2021 le attività di formazione online del Teatro Universitario Ca’ Foscari. Prendono il via, infatti, nella prima metà di aprile le prime due proposte formative dell’anno: “Traces”, il laboratorio online di performance condotto dal regista e performer croato-americano Ivan Talijancic, e “Bestiario dantesco”, un laboratorio condotto da Enrico Deotti e Giulia Dall’Ongaro di Teatrino Giullare. Gli incontri di “Traces” sono in programma il 6, 8, 22 aprile: verrà presentata l’attività della compagnia WaxFactory (New York) caratterizzata da lavori site-specific, dall’uso delle tecnologie e del video e da forme di teatro immersivo. In particolare sarà illustrato il progetto “Traces” ispirato alle pratiche artistiche di Sophie Calle e Janet Cardif. Martedì 13 aprile inizierà, invece, “Bestiario dantesco” laboratorio online che rientra nel programma di attività che l’Università Ca’ Foscari dedica al 7° centenario della morte di Dante. I successivi appuntamenti sono in programma il 20 e 27 aprile. Nel percorso i partecipanti saranno guidati nell’esplorazione delle creature fantastiche e mitologiche, che popolano l’Inferno di Dante, a partire da un breve excursus sulla zoologia fantastica dall’antichità fino a Jorge Luis Borges e al suo Manuale di zoologia fantastica. Il laboratorio prevede la partecipazione attiva degli iscritti attraverso esercizi di indagine sul valore e sull’interpretazione della parola in alcuni frammenti di drammaturgia contemporanea. Una sessione sarà poi dedicata a esercitazioni di scrittura teatrale. Ulteriori informazioni su www.unive.it/teatrocafoscari e www.facebook.com/teatrodicafoscari.