L’Accident de piano è il nuovo film presentato alla ventesima edizione del Festival del Cinema di Roma del regista francese Quentin Dupieux, giunto al suo quattordicesimo lungometraggio. Il regista, sempre distintosi per le sue pellicole bizzarre e sui generis torna sul grande schermo con un film che non è da meno.

Il film si apre con un piano sospeso nel cielo e il suo schianto per terra, non ci viene data nessun’altra informazione, tutto aleggia nel mistero. Protagonista è Magali (Adéle Exarchopoulos), una giovane donna (che per i suoi atteggiamenti sembra essere più un’adolescente fastidiosa), che dopo l’incidente del piano decide di prendersi una pausa dalla propria vita e andare con il proprio assistente in uno chalet in montagna.

Durante il film si scopre che Magali è diventata famosa, e dunque altrettanto ricca, dall’età di 14 anni proprio all’inizio della nascita di Internet. Ispirata da Johnny Knoxville dei Jackass inizia a registrare dei video in cui riprende pratiche autolesioniste spettacolari, come colpi di martello ripetitivi al cranio, ustioni con acqua bollente o persino l’atto di darsi fuoco. Tutto ciò le è permesso da una malattia congenita che la rende insensibile al dolore, questo e il suo indistinguibile apparecchio, fanno di lei un personaggio riconoscibile, che ben presto diventa virale.

La spirale di successo la travolge, fino al giorno dell’incidente del piano, che sembra segnare una macchia nella sua vita, e che lei e il suo assistente provano a occultare. Ciò sembra possibile fino a quando una giornalista la contatta ricattandola, a patto che Magali rilasci per la prima volta un’intervista.

Il film è un vortice di cinismo e violenza. Dietro alle storture di Magali stessa vengono rappresentare in maniera grottesca le brutture della società. Viene fatta una forte satira sociale e una riflessione sui social media, del ruolo e del potere che ricoprono nella vita di ciascuno, un potere anestetizzante che rende insensibili, non solo fisicamente, ma anche emotivamente al dolore altrui.