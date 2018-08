Non sarà una giornata di pioggia a rovinare l’esordio sul grande schermo di Lady Gaga, sbarcata a Venezia per presentare in prima mondiale il film A star is born. A condividere la prima volta (ma per lui dietro la macchina da presa), Bradley Cooper, regista e protagonista del film assieme alla star del pop.

Entrambi di origini italiane, com’è facile intuire i due divi hanno catalizzato l’attenzione di fan e stampa alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.