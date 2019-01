Il regista Volfango De Biasi con lo sceneggiatore Fabio Bonifacci adattano una commedia francese dell’anno scorso, Alibi.com, piuttosto banalotta; il risultato è una commedia nazional popolare con un cast italiano salvifico.

Fred (Giampaolo Morelli) è il titolare di un’agenzia che genera alibi per i propri clienti al grido di “Meglio una bella bugia che una brutta verità”. Non sono solo i mariti fedifraghi che si rivolgono a loro per aver salvo il matrimonio, ma chiunque abbia una doppia vita da mantenere segreta. Insieme a Diego (Herbert Ballerina), esperto di tecnologia, e al nuovo tirocinante Paolo (Paolo Ruffini), Fred con inventiva inventa storie, crea identità, camuffa la realtà.

Finché incontra Clio (Alessandra Mastronardi), giurista, difensore estremo della verità, figlia di una giudice, Irene (Carla Signoris), ma soprattutto di un cliente di Fred, Alberto (Massimo Ghini). Contro ogni previsione, basata sulle loro precedenti esperienze amorose, Clio e Fred, che ha mentito sul suo vero impiego, si innamorano. Quando, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Irene, Clio, Alberto e l’ultima scappatella di quest’ultimo, Cinzia, Fred e la squadra tenteranno l’impossibile.

L’agenzia dei bugiardi gioca con il genere della commedia degli equivoci. La sceneggiatura un po’ infantile un po’ surreale, non riesce ad evitare qualche caduta di stile. Ma è proprio in quei momenti, dove l’ironia vacilla e cede il posto a situazioni scontate o battute volgarotte, che interviene il cast e compie il miracolo. De Biasi e Bonifacci devono ringraziare un eccezionale gruppo di attori, Carla Signoris in primis, che ha sollevato le sorti di questa commedia.