Lago Film Fest, dall’ecologia alla proiezione di “FABRICA.Futuro presente”

Prosegue la 20esima edizione di Lago Film Fest. Martedì 23 e mercoledì 24 luglio la novità è il ritorno dei B.I.D. – Barefoot Industry Days, due appuntamenti – uno martedì 23 alle 15.30 e uno mercoledì alle 11 – dedicati alle professioni dell’industria cinematografica in Veneto per discutere le problematiche condivise delle maestranze locali del settore. Lago Film Fest, dall’ecologia alla proiLa Una due giorni intensa, unica in Italia, in cui discutere le difficoltà del settore, dalla mancanza di sostegno pubblico agli aumenti dei costi di produzione e alle potenzialità distruttive di un uso sproporzionato dell’intelligenza artificiale. Tali riflessioni saranno anche restituite al pubblico con un open talk martedì 23 luglio alle 18 che vedrà protagonisti Gaia Vianello, Lorenzo Pezzano e Ilaria Marmugi, professionisti dell’audiovisivo residenti in Veneto, oltre a Mattia Ottaviani di ACT – Associazione Cinematografica Trentino, FAS – Film Association South Tyrol, Giovanni Esposito di AIR3 e Jacopo Chessa, direttore di Veneto Film Commission.

Sempre il 23 luglio nella “Lounge”, alle 19, va in scena il talk “Immaginari ecologici: un dialogo su ecologia politica, queer ecology e antispecismo” con la scrittrice Zöe De Luca Legge, Alice Pomiato – influencer da quasi 70mila follower su Instagram – e la ricercatrice Alice Dal Gobbo. Una volontà precisa, quella degli organizzatori, di esplorare a 360 gradi le tematiche di attualità e in particolare quelle di maggiore interesse per i giovani.

Continua poi la collaborazione con Fabrica, fucina di idee Benetton, che a lago racconta i suoi 30 anni di attività tramite il film “FABRICA. Futuro presente”, previsto in proiezione sempre martedì 23 luglio alle 20.30 allo schermo di Riva del Lago. Il pubblico potrà così apprezzare le opere cinematografiche rivoluzionarie realizzate dal 1994 ad oggi da artisti animati dalla voglia di cambiare il mondo. A presentare il focus sarà presente il regista spagnolo Carlos Casas, curatore del centro di ricerca.

Mercoledì 24 luglio tornano anche le premiazioni: alle 23.30 allo Schermo Livelet ci sarà infatti la cerimonia di premiazione del concorso Princìpî Award e il conferimento del premio Ritmi Visivi alla miglior colonna visiva. Il primo è dedicato ai talenti del cinema di domani, registi under 25 da tutto il mondo – Svizzera, Thailandia, Francia, Cina, Regno Unito, Ucraina e Cile per questa edizione –, i cui film sono presentati a Lago Film Fest in anteprima italiana. Il secondo si inserisce tra le attività del “progetto Signplicity” e consiste in un premio del pubblico – udente e sordo – assegnato per la colonna visiva appunto ad uno dei cortometraggi del concorso Princìpî; sarà conferito da una “Giuria Sorda” composta da Fabio Zamparo, Anastasia Lekontseva e Nikita Lymar.

Lo Schermo Riva del Lago vede invece un doppio appuntamento con la sceneggiatrice, regista e artista visiva tedesca Nele Wohlatz. Alle 21.30 “Spaesamenti: Fireworks Nele Wohlatz”, a seguire, alle 22.30, Wohlatz sarà protagonista della rassegna “Il cinema a vent’anni”, un programma pensato per gli spettatori di oggi e di domani curato da tre cineasti internazionali che hanno selezionato opere provenienti da tutto il mondo a partire dalla domanda: “Che film vorresti che un ventenne vedesse oggi?”. La regista tedesca propone “Silvia Prieto” del 1999 con protagonista Rosario Bléfari.

