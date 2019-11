The Bass, il museo d’arte contemporanea di Miami Beach, presenta in occasione di Art Basel 2019 Lara Favaretto: Blind Spot, una mostra che comprende dipinti, sculture, installazioni interattive e opere commissionate per la collezione permanente del museo.

L’opera di Favaretto evidenzia il suo interesse nell’esplorazione sulla sopravvivenza di alcuni oggetti rispetto ad altri, mentre contempla la loro esistenza in relazione al loro inevitabile destino di usura, corrosione, erosione e rottura.

Per Blind Spot, Favaretto ricrea l’installazione interattiva e site specific di Momentary Monument – The Library (2012-2019), un progetto che include una libreria che espone oltre 2.000 libri raccolti a Miami e salvati dal macero. Ogni libro contiene immagini provenienti dall’archivio dell’artista, stampate su un foglio di carta.

Shrinkflation (2019), una fitta “foresta” scultorea di oltre 50 tubi metallici recuperati, richiama le fragili impalcature comunemente usate nei cantieri in India. In alcuni casi, sembrano avvolti attorno a fili di lana colorata, ma sono stati invece ricuciti insieme. In Wool Paintings la Favaretto usa materiali riciclati come dipinti abbandonati, libri scartati e materiali da costruzione stagionati che servono come commento al ciclo di vita dei detriti materiali.

Your Money Here (2019) è una visione dell’artista sui modelli di finanziamento di musei e istituti di beneficenza: una lamina d’argento con una fessura porta un’incisione riempita di smalto che forma le parole “I tuoi soldi qui”. La mostra include anche un lavoro realizzato per la collezione The Bass, Gummo VI (2019), un’installazione con cinque spazzole automatiche per autolavaggio che volteggiano e le logorano contro le piastre di metallo.

Blind Spot sarà aperto al pubblico a mezzogiorno di domenica 1 dicembre fino al 19 aprile 2020.