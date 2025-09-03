I titoli di testa avvisano lo spettatore che quella che sta per guardare è una storia vera. Sul fondo degli ocenai si estendono per oltre 30 mila km di condutture, la cui manutenzione è affidata a sommozzatori in saturazione che lavorano a 300 metri di profondità.

È uno dei lavori più pericolosi al mondo.



Il regista Alex Parkinson nel 2019 ha co-diretto con Richard Da Costa un documentario, con lo stesso titolo di questo film, sull’ evento realmente accaduto durante una riparazione di routine di un oleodotto a 90 metri sotto la superficie del Mare del Nord nel 2012; arriva ora al cinema distribuito da Vertice360 un film sempre su quella storia vera.



Chris Lemons (Finn Cole), sommozzatore commerciale, fa parte di una squadra composta da tre subacquei (Woody Harrelson, Simu Liu) incaricata di sostituire una sezione di una conduttura di gas lungo il fondale del Mare del Nord.

Dopo uno strano incidente dovuto a un errore delle macchine, rimane intrappolato sott’acqua, al largo della costa di Aberdeen. Con solo 10 minuti di ossigeno d’emergenza a disposizione e un’unica speranza di salvataggio a più di mezz’ora di distanza. Il film segue l’impossibile lotta per la sopravvivenza di un uomo a 300 piedi sott’acqua, mentre in superficie i suoi colleghi lottano contro una terribile tempesta, nel disperato tentativo di riportarlo indietro vivo.

Scritto dal regista con Mitchell LaFortune e David Brooks, con il montaggio di Tania Goding, la fotografia di Nick Remy Matthews, le musiche di Paul Leonard-Morgan, Last Breath dura 93 compatti minuti, mantiene l’originario impianto documentaristico – a parte un inizio di fiction piuttosto banale e melodrammatico – ma con il ritmo del thriller che si svolge in tempo reale, potenziato dalla spettacolarità che solo in grande schermo può trasmettere.

La dovizia di particolari e la suspense della messa in scena dal cast tengono con il fiato sospeso.

Data di uscita: 04 settembre 2025

Genere: Drammatico,

Anno: 2025

Paese: Gran Bretagna

Durata: 93 min

Produzione: Dark Castle Entertainment, MetFilm Production

Distribuzione: Vertice360

