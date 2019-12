Kate (Emilia Clarke) vive a Londra dove lavora in un negozio di folcloristici addobbi natalizi, gestito dalla algida, ma generosa Santa (Michelle Yeoh). Piuttosto egoista, ancora traumatizzata da un intervento operatorio piuttosto rischioso, subito poco tempo prima, Kate sfrattata, gira di divano di casa di amici in divano di casa di amici finché è costretta a tornare a casa dai suoi genitori Petra (Emma Thompson) e Ivan (Boris Isakovic) emigrati in Inghilterra negli anni 90 durante la guerra nell’ex Jugoslavia.

La vita di Kate, che si aggira per Londra in divisa da elfo, sempre incurante della sua stessa saluta, inizia a prendere una piega diversa, migliore, quando incontra Tom (Henry Golding), un ragazzo molto spigliato, affascinante, ma sfuggente, che la scuote dalla sua autocommiserazione e autodistruzione. Inizia così un percorso di “redenzione” per Kate, che durante il periodo più magico dell’anno, fa ammenda nei confronti degli amici, della sua datrice di lavoro e soprattutto di sua sorella.

Girato a Londra ad inizio dicembre dell’anno scorso, per sfruttare al meglio il clima natalizio oramai leggendario della città, l’idea di Last Christmas nasce ben 10 anni fa, quando il produttore David Livingstone ha iniziato lo sviluppo di una commedia romantica basata sulla celeberrima canzone di George Michael “Last Christmas”.

Diretto da Paul Feig e scritto da Emma Thompson, Greg Wise e Bryony Kimmings, oltre a lanciare messaggi anti Brexit (a partire dalla protagonista immigrata), non riesce a gestire il peso di voler replicare il successo di Love Actually.

Sarà anche arrivato il momento, o il caso, che produttori, registi e sceneggiatori si mettano in testa che film come Love Actually – L’amore davvero, film del 2003 diretto da Richard Curtis, sono più unici che rari, insomma uno ogni 100 anni, tanto per esagerare un po’; e a provare a replicarne il successo con ostinazione si rischia di prendere una facciata e dare un po’ fastidio al pubblico con una commedia sconcertante come questa.

Dai dialoghi insopportabili (inspiegabili se teniamo conto che c’è la Thompson tra gli sceneggiatori) a sequenze romantiche affaticate, peggio quando sono già viste e riviste (la pista di pattinaggio su ghiaccio, la panchina, veramente???), Last Christmas è una storia vaga e stucchevole, che sa mantenersi in equilibro solo quando la Thompson è in scena.