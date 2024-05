Le Ceramiche di Saverio Barbaro, 1924-2020 La terza mostra per i cento anni del Maestro

Mestre nella galleria San Lorenzo (Piazza Ferretto, 119) 31 maggio al 13 giugno una mostra dedicata alle ceramiche dal titolo Le Ceramiche di Saverio Barbaro, 1924-2020 a cura di Marco Dolfin, in collaborazione con l’associazione Solid Venice e con il patrocinio del Comune di Venezia. Dopo la mostra di Cavallino Treporti al Centro Culturale Manin e quella di Venezia nello Spazio Micromega Arte e Cultura, la Fondazione Barbaro prosegue con le celebrazioni dedicate al Maestro nel centenario della sua nascita, organizzando anella(Piazza Ferretto, 119) dal una mostra dedicata alle ceramiche dal titoloa cura di Marco Dolfin, in collaborazione con l’associazione Solid Venice e con il patrocinio del Comune di Venezia.

martedì alla domenica, dalle 16 alle 19.30. Sarà possibile visitare la mostra gratuitamente dal

Verrà proposta al pubblico una selezione di 30 ceramiche d’arte e di 10 dipinti realizzati dal maestro nel corso della sua carriera. Si tratta di una parte della produzione artistica meno nota, eppure un mezzo espressivo in cui si possono ravvisare tutti i caratteri distintivi della sua poetica: brocche, vasi, piatti, alzate in ceramica dalle forme semplici e contraddistinte da un segno grafico lineare, a tratti picassiano, in cui si ritrovano i temi orientalisti della sua pittura come palme, colombe, volti femminili. I dipinti di Barbaro sono provenienti dal patrimonio della Fondazione e da collezioni private e trattano i medesimi temi e soggetti.