Martedì 28 settembre alle 20.30 prosegue alla Chiesa della Pietà il VIVALDI FESTIVAL con uno degli appuntamenti più attesi della prima edizione della manifestazione dedicata a Venezia al grande compositore, il Concerto-spettacolo dal titolo “Le donne di Vivaldi”. Enrico Castiglione e Francesco Fanna lo hanno ideato in omaggio al Vivaldi operista, ancora tutto da scoprire: due ore di musica teatrale del “prete rosso” nella Chiesa della Pietà che per l’occasione sarà trasformata in un palcoscenico della memoria.

Tre stelle di primo piano della Musica barocca, il mezzosoprano Vivica Genaux, il soprano Gemma Bertagnolli e il contralto Sonia Prima saranno mattatrici della serata: i Sonatori della Gioiosa Marca sarnno diretti da Francesco Fanna, mentre l’attore Filippo Plancher, reciterà i testi di Myriam Zerbi. Il programma si apre con il Concerto per archi in re minore, prevede arie e scene d’opera tra le più spettacolari come “Frema pur, si lagni Roma”, per contralto e archi dall’Ottone in villa, “Fingi d’avere un cor” per mezzosoprano e archi dall’Arsilda, regina di Ponto, “La speranza verdeggiando” per soprano e archi dall’Orlando finto pazzo, ma anche brani dalla Juditha triumphans come il “Transit aetas, volant anni” per contralto, mandolino e archi e l’ “Armatae face, et anguibus” per soprano e archi. Chiude la prima parte del programma il Concerto per flautino in do maggiore.La seconda parte de “Le donne di Vivaldi” prevede poi l’apertura con il Concerto per liuto, per poi ritornare subito al cuore della produzione operistica vivaldiana con dalla Griselda “Ho il cor già lacero da mille affanni” per mezzosoprano e archi e “Ombre vane, ingiusti orrori” per soprano e archi, dall’Andromeda liberata “Sovente il sole” per mezzosoprano, violino e archi, dall’Orlando “Sol da te mio dolce amore” per contralto, flauto e archi, da La fida ninfa “Destin avaro” per soprano e archi. Conclude la scaletta il bellissimo brano “In memoria aeterna” dal Beatus vir.

I concerti nelle chiese sono tutti ad ingresso gratuito, fatta eccezione per questo appuntamento del 28 alla Chiesa della Pietà.I biglietti per i concerti a pagamento sono acquistabili direttamente agli spettacoli e presso tutti i punti vendita del territorio nazionale italiano SISAL Pay (tabaccherie, edicole, ricevitorie), online su www.diyticket.it e attraverso il circuito e le prevendite di vivaticket. I biglietti di tutte le manifestazioni sono anche in vendita tutti giorni direttamente presso la Chiesa della Pietà a Venezia..