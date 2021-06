Le novità Audible di giugno: ecco tutti i titoli da non perdere

Il ricco catalogo Audible è pronto a dar voce a un altro mese di storie avvincenti e contenuti originali. Si parte con un titolo in uscita in occasione della Giornata

Mondiale dell’Ambiente: arriva il podcast Audible Original “Adaptation Italia”, un viaggio

attraverso otto regioni italiane che stanno sperimentando soluzioni per convivere con

i cambiamenti in atto e lavorano per costruire un modello di vita più sostenibile ed

ecologico. Gli appassionati di storia si lasceranno incantare dai racconti di Alberto

Angela sulla Roma Antica, mentre i più curiosi appassionati di astronomia e astrofisica

apprezzeranno la seconda parte di “Astrobio”, il podcast Audible Original firmato dai

simpatici divulgatori Luca Perri e Adrian Fartade. Ottime notizie anche per gli estimatori

di Dino Buzzati: la sezione dedicata al grande scrittore va infatti ad arricchirsi con tre

nuovi audiolibri.

Esce anche la seconda parte del podcast “Dedicato ai cattivi” di Francesco Montanari, che questa volta, dopo Romeo e Giulietta, vedrà come protagonista Amleto. Secondo appuntamento anche con “Parole preziose” di Rick DuFer e Roberto Mercadini, i quali dialogano intorno al linguaggio raccontando le storie che si celano dietro a idee, concetti e parole significative e importanti.

Ricordiamo infine i nuovi titoli dei libri e dei romanzi disponibili su Audible da giugno: “La lezione della farfalla” di Daniel Lumera e Immaculata De Vivo, “Le vite nascoste dei colori” di Laura Imai Messina, “La custode del miele e delle api” di Cristina Caboni, “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco, “Mantieni il bacio” di Massimo Recalcati, “La donna dal kimono bianco” di Ana Johns, “Elianto” di Stefano Benni e molti altri ancora.

Per informazioni: www.audible.it

(Comunicato stampa ricevuto da Ufficio Stampa Audible Italia)