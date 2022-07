Le nuove stagioni 2022-2023 al Teatro La Fenice di Venezia

VENEZIA – La Stagione Lirica e Balletto e la Stagione Sinfonica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice sono state presentate mercoledì 13 luglio 2022 dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina e dal direttore generale Andrea Erri.

STAGIONE SINFONICA

La Stagione Sinfonica si svolgerà dal 3 dicembre 2022 al 4 novembre 2023. L’aperturasarà affidata a Myung-Whun Chung che dirigerà la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, oltre ai Vesperae solennes de confessore di Wolfgang Amadeus Mozart con i solisti Zuzana Marková, Marina Comparato, Antonio Poli e Alex Esposito. Il Maestro Chung tornerà a primavera per il concerto del Venerdì Santo, dirigendo lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, con Carmela Remigio, Marina Comparato, Maxim Mironov e Gianluca Buratto. Saliranno per la prima volta sul podio dell’Orchestra del Teatro La Fenice George Petrou; Jonathan Darlington che dirigerà il Concerto KV 466 di Mozart con il pianista Davide Ranaldi, vincitore del prestigioso Premio Venezia, e il Requiem di Fauré con il soprano Hilary Cronin e il baritono Armando Noguera; Louis Lortie, che recupera il concerto dello scorso anno cancellato per motivi di salute; e infine Min Chung, quest’ultimo alla testa dell’ Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, compagine ospite di questa stagione. Ci saranno poi Asher Fisch, Charles Dutoit, Ton Koopman, Federico Guglielmo, con un programma barocco che prevede anche le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Atteso il ritorno di Donato Renzetti che dirigerà la Messa di Gloria di Puccini con Giorgio Berrugi e Simone Del Savio; Hartmut Haenchen con un programma ‘tedesco’ dedicato a Schumann e Wagner; Robert Trevino che dirigerà la Pastorale di Beethoven e Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Vedremo anche Alpesh Chauhan, Markus Stenz e Dennis Russell Davies. I programmi spazieranno dal barocco fino a Bruno Maderna.

Torneranno anche in questa nuova Stagione il Concerto di Natale nella Basilica di San Marco e nel Duomo di Mestre, con Marco Gemmani e la Cappella Marciana; il Concerto di Capodanno con la direzione musicale di Daniel Harding, solisti Federica Lombardi e Freddy De Tommaso, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e il concerto sinfonico in Piazza San Marco, in piena estate, con Juraj Valčuha che dirigerà la Nona Sinfonia di Beethoven.

Dopo l’estate sarà presentata nel dettaglio una nuova iniziativa in collaborazione con la Diocesi di Venezia, una rassegna di musica sacra nella Chiesa di San Fantin da aprile a giugno 2023.

A maggio 2023 il Coro del Teatro La Fenice si esibirà al Teatro alla Scala di Milano, sotto la direzione musicale di Riccardo Chailly, nell’esecuzione dell’Ottava Sinfonia di Gustav Mahler.

STAGIONE LIRICA E BALLETTO 2022-2023

La Stagione inaugurerà con Falstaff di Giuseppe Verdi. In linea di continuità con gli altri titoli verdiani presentati nelle passate stagioni, il nuovo allestimento di Falstaff sarà diretto da Myung-Whun Chung. La regia porterà la firma di Adrian Noble, regista britannico acclamato interprete dell’opera shakespeariana. Nel suo team la costumista Clancy e il light designer Jean Kalman. Ne saranno protagonisti Nicola Alaimo, Renée Barbera, Selene Zanetti, Vladimir Stoyanov, con Sara Mingardo e Veronica Simeoni. Falstaff sarà in scena al Teatro La Fenice il 18, 20, 22, 24 e 26 novembre 2022.

Con il nuovo anno tornerà l’appuntamento con la grande danza. La Fenice ospiterà infatti La Dame aux Camélias a opera di John Neumeier. Ispirato al celeberrimo romanzo di Alexandre Dumas figlio, il balletto su musiche di Fryderyk Chopin testimonia la sensibilità poetica di Neumeier. Lo spettacolo, creato nel 1978 per il Balletto di Stoccarda, sarà interpretato a Venezia dall’Hamburg Ballet e con la musica dal vivo eseguita dall’Orchestra del Teatro La Fenice sotto la direzione musicale di Markus Lehtinen. Sarà in scena al Teatro La Fenice il 18, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2023.

Compie cinquant’anni Satyricon di Bruno Maderna. L’opera in un atto, tratta dal romanzo omonimo di Petronio, sarà proposta dalla Fenice per ricordare il grande compositore veneziano, del quale ricorrono anche i cinquant’anni dalla morte. Rappresentata per la prima volta il 16 marzo 1973 al Festival d’Olanda di Scheveningen, l’opera sarà proposta per la prima volta al Teatro La Fenice, dopo l’unica rappresentazione veneziana che si svolse nel 1998 al Teatro Goldoni. La direzione musicale sarà affidata ad Alessandro Cappelletto mentre la regia sarà di Francesco Bortolozzo. Nel cast Marcello Nardis, Manuela Custer e Christopher Lemmings. Satyricon sarà in scena al Teatro Malibran il 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio 2023.

Dal repertorio comico settecentesco andrà in scena Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa che andrà in scena in un nuovo allestimento diretto da Alvise Casellati, con la regia di Luca De Fusco. Tra gli interpreti Juan Francisco Gatell, Lucrezia Drei, Martina Belli e Omar Montanari. Cinque le recite in programma al Teatro la Fenice: il 10, 12, 14, 16, 18 febbraio 2023; e in occasione della replica che cade nel giorno di San Valentino, al termine dello spettacolo è previsto un cocktail con dj set alle Sale Apollinee.

Ernani fu la prima delle cinque commissioni della Fenice a Giuseppe Verdi, oltre ad essere stato il primo ingaggio del bussetano per un teatro diverso dalla Scala di Milano. Opera in quattro atti tratta dall’Hernani di Victor Hugo, debuttò il 9 marzo 1844 con esito molto felice. Verrà proposta in un nuovo allestimento realizzato dalla Fenice in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, con la regia Andrea Bernard e la direzione musicale di Riccardo Frizza. Nel cast Anastasia Bartoli, Piero Pretti, Michele Pertusi ed Ernesto Petti. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro La Fenice il 16, 19, 22, 25, 28 marzo 2023.

Orfeo ed Euridice è l’opera con la quale Christoph Willibald Gluck, insieme al librettista Ranieri de’ Calzabigi, diede avvio alla stagione della riforma dell’opera seria. L’opera sarà presentata in un nuovo allestimento affidato a due grandi maestri del teatro musicale italiano: Pier Luigi Pizzi per regia, scene e costumi e Ottavio Dantone per la direzione musicale, interpreti saranno Cecilia Molinari, Mary Bevan e Silvia Frigato. Sarà in scena al Teatro La Fenice, a ventott’anni dall’ultima rappresentazione veneziana, il 28, 30 aprile, 2, 4 e 6 maggio 2023.

Ancora nell’ambito del cartellone di balletto, si annuncia il ritorno a Venezia di una delle compagnie più apprezzate della scena internazionale. Dopo il Romeo e Giulietta presentato nel 2019, Les Ballets de Monte-Carlo calcheranno di nuovo il palcoscenico della Fenice con Lac, una rilettura del Lago dei cigni del coreografo Jean-Christophe Maillot. Basata su una drammaturgia ideata da Maillot insieme allo scrittore Jean Rouaud, su musiche originali di Čajkovskij con aggiunte di Bertrand Maillot che saranno eseguite dal vivo dall’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Nicolas Brochot, la coreografia fonde balletto classico e danza moderna. Il balletto, che ha debuttato il 27 dicembre 2011 al Grimaldi Forum di Monaco, era stato programmato nella scorsa stagione e poi annullato per la pandemia. Sarà in scena al Teatro La Fenice il 17, 18, 19, 20 e 21 maggio 2023.

Mai rappresentato prima a Venezia, Il trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel approda finalmente sul palcoscenico veneziano. L’opera andrà in scena in un nuovo allestimento affidato per la parte musicale ad Andrea Marcon – tra gli interpreti Giuseppina Bridelli, Krystian Adam e Valeria Girardello – e con regia scene costumi e coreografie del giapponese Saburo Teshigawara. Cinque le repliche in programma al Teatro Malibran: il 25, 28, 30 maggio, 1 e 3 giugno 2023.

Torna protagonista Richard Wagner di cui verrà proposto Der fliegende Holländer, quella che unanimemente è considerata la prima opera matura del musicista di Lipsia, la sua prima drastica presa di distanza dall’opera convenzionale. Verrà proposta in un nuovo allestimento sotto la direzione musicale di Markus Stenz e con la regia di Marcin Lakomicki. Interpreti Franz-Josef Selig, Anja Kampe, Toby Spence e Samuel Youn. Sarà in scena al Teatro La Fenice il 22, 25, 28 giugno, 1 e 4 luglio 2023.

Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni torna in scena sul palcoscenico veneziano per rinnovare la collaborazione della Fenice con l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Sarà proposto in un inedito allestimento con la regia di Italo Nunziata e con la direzione musicale di Donato Renzetti, alla guida di un cast con Silvia Beltrami, Jean-François Borras e Dalibor Janis. Cavalleria rusticana sarà in scena il 25, 27, 29, 31 agosto e 3 settembre 2023.

Sul fronte della musica barocca continua l’affondo nella riscoperta del Vivaldi operistico. Dopo Dorilla in Tempe (2019), Farnace (2021) e la più recente Griselda (2022), sarà riproposto l’Orlando furioso nell’allestimento firmato dal regista Fabio Ceresa, con Diego Fasolis alla direzione musicale, con Sonia Prina, Lucia Cirillo e Luca Tittoto tra i protagonisti. Si tratta dello spettacolo che andò in scena per la prima volta nel 2018, e che poi, in piena pandemia, nel 2020, fu pubblicato sul canale YouTube del Teatro La Fenice. Sarà in scena al Teatro Malibran nei giorni 23, 26, 28 settembre, 1 ottobre 2023.

Chiuderà il cartellone lirico I due Foscari di Giuseppe Verdi, un altro titolo da tempo atteso sul palcoscenico veneziano, se si considera che l’ultima messinscena risale al 1977. Verrà proposta in un allestimento della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Grisha Asagaroff, e con Sebastiano Rolli alla direzione musicale. Il cast vede Luca Salsi, Francesco Meli e Anastasia Bartoli. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro La Fenice il 6, 8, 10, 12 e 14 ottobre 2023.

Nell’ambito della programmazione Education dedicata al pubblico delle scuole, dei giovani e delle famiglie, andranno in scena due titoli contemporanei di grande presa sugli spettatori di tutte le età, mai rappresentati a Venezia. Bach Haus, opera in un atto su libretto di Vincenzo De Vivo con musiche di Michele Dall’Ongaro, è una sorta di divertissement che rievoca la famiglia di Bach con i suoi tanti talenti musicali. L’opera, che ha debuttato al Teatro Nazionale di Roma nel 2000, verrà proposta in un allestimento inedito con la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Tre le repliche al Teatro Malibran: il 16, 17 e 18 marzo 2022.

Altra novità per Venezia sarà Acquaprofonda di Giovanni Sollima, opera ‘civica’ contemporanea per tutte le età, vincitrice del Filippo Siebaneck al Premio Abbiati 2022. Su libretto di Giancarlo De Cataldo, l’opera ritrae con grande originalità uno dei temi più rilevanti del nostro tempo, l’inquinamento delle acque, e sarà proposta nell’allestimento AsLiCo con la regia di Luis Ernesto Doñas, e con l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como diretta da Riccardo Bisatti. A pochi mesi dal debutto romano del dicembre 2021, Acquaprofonda sarà in scena al Teatro Malibran il 27, 28, 29 aprile 2023.

Torneranno in scena inoltre Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, riproposto nello spettacolo con la regia di Bepi Morassi, con Renato Palumbo alla direzione musicale e alla guida di un cast composto per i ruoli principali da Chiara Amarù, Antonino Siragusa, Alessandro Luongo e Marco Filippo Romano. Cinque le recite in agenda: l’11, 15, 17, 19 e 21 febbraio 2023; a questo titolo è legato anche il carnevale di Venezia e per festeggiare la festa veneziana per eccellenza al termine della recita di domenica 19 febbraio è previsto un cocktail con dj set alle Sale Apollinee. La traviata vedrà l’ormai storico allestimento del regista Robert Carsen che inaugurò la Fenice restaurata, con la direzione di Stefano Ranzani e tra gli interpreti, Rosa Feola e Claudia Pavone in alternanza nel ruolo di Violetta, Piero Pretti e Antonio Poli in quello di Alfredo, Gabriele Viviani e Luca Grassi per il ruolo di Germont. Ben dieci le recite previste: il 10, 12, 14, 17, 20, 22 e 24 settembre, 7, 11, 13 ottobre 2023.