Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, mentre le strade e i campus di Teheran erano teatro di violenze, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi in un’impresa fra le più ardue: spiegare la letteratura dell’Occidente a ragazzi e ragazze esposti in maniera sempre crescente all’indottrinamento islamico. Quando le condizioni politiche e sociali non glielo consentono più, la professoressa Nafisi lascia l’insegnamento all’Università di Teheran e riunisce segretamente a casa sua sette delle sue studentesse più impegnate per leggere dei classici occidentali. Mentre i fondamentalisti prendono il controllo, queste giovani donne tolgono il velo, parlano delle loro speranze più intime, dei loro amori e delle loro delusioni, della loro femminilità e della loro ricerca di un posto in una società sempre più oppressiva. Leggendo Lolita a Teheran, celebrano il potere liberatorio della letteratura nell’Iran rivoluzionario e formano il loro futuro.

Leggere Lolita a Teheran (2003), tratto dal romanzo di Azar Nafisi, edito in Italia da Adelphi, sarà

al Cinema il 21 novembre dopo aver meritatamente vinto il Premio del Pubblico e il Premio Speciale della Giuria al Cast Femminile all’ultima Festa del Cinema di Roma..

Il film diretto Eran Riklis con Golshifteh Farahani, Zar Amir, Mina Kavani, Bahar Beihaghi, Isabella Nefar, Raha Rahbari, Lara Wolf, Catayoune Ahmadi, e distribuito da FILMCLUB Distribuzione, sarà accompagnato da Serate-Evento.





Si comincia martedì 19 novembr, alla Casa delle Donne di Roma, con la serata”Aspettando Leggere Lolita a Teheran“, reading di brani del romanzo di Azar Nafisi delle attrici Barbara Chirchiarelli, Francesca Valtorta, Maria Pia Calzone, Lidia Vitale, Marilina Succo, Arianna Pozzoli, Noemi Brando, Gioia Salvatori, Valeria Bono. Il reading sarà seguito dall’anteprima del film a cui seguirà un dibattito con Zahra Tofigh dell’Associazione “Donne Libere Iraniane“, moderato da Andrea Morandi, direttore di Hot Corn.

Si prosegue giovedì 21 novembre al Cinema Farnese (Roma) dove, dopo la proiezione delle 19.30 ci sarà un incontro con Parisa Nazari di Women Life Freedom for Peace and Justice con la giornalista, scrittrice e cineasta Nadia Pizzuti.

Sempre giovedì 21 novembre, ma al Cinema Barberini (Roma), serata organizzata in collaborazione con l’Urban Book Club, dove la visione del film sarà seguita da un incontro di commento del libro da cui è tratto.

Al Cinema Farnese, venerdì 22, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, introdurrà la proiezione delle 19.30e, dopo il film, ci sarà un intervento della giurista e attivista Zahra Toufigh dell’Associazione Donne Libere Iraniane.

Sabato 22, sempre al Farnese, la proiezione serale del film sarà seguita da un intervento in collegamento video con il regista del film Eran Riklis.

Lunedì 25, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci saranno vari eventi e presenze in sala; tra cui, alla Casa delle Donne di Milano, saranno proiettati il trailer delle clip del film e seguirà un dibattito con delle attiviste iraniane.

Girato in Italia, il film è una produzione Minerva Pictures e Rosamont con Rai Cinema, in coproduzione con United King Films, Topia Communication Production e Eran Riklis Production, prodotto da Marica Stocchi, Gianluca Curti, Moshe Edery, Santo Versace, Michael Sharfshtein, Eran Riklis.